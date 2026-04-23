Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vurdu! Yeni forveti böyle duyurdular
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi en az iki forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Adı Vedat Muriqi, Alexander Sörloth, Serhou Guirassy ve Robert Lewandowski gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, kariyerini Avusturya'da sürdüren genç golcüye talip oldu. İşte o isim ve detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 15:52
Devre arasında Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu bölgeye sadece Angers forması giyen Sidiki Cherif'i transfer etmişti.
Yeni sezon öncesi en az iki forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin adı Vedat Muriqi, Alexander Sörloth, Serhou Guirassy ve Robert Lewandowski gibi isimlerle anılıyordu.
Afrika basını, forvet arayışlarını sürdüren Kanarya ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.
KARIM KONATE SÜRPRİZİ
225foot'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Red Bull Salzburg forması giyen Karim Konate'yi gündemine aldı.
Sarı-lacivertlilerin hemen etki gösterebilecek genç ve patlayıcı bir oyuncu aradığı ve bu doğrultuda Fildişili golcüyü listesine eklediği belirtildi.
22 yaşındaki golcünün önceliğini 5 büyük lige verdiği ancak Fildişi Sahili Milli Takımı'ndaki yerini korumasının öneminin farkında olduğu vurgulandı.
Avusturya ekibinin ise rekor teklif gelmediği sürece genç santrforu satmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.
Karim Konate, bu sezon Red Bull Salzburg formasıyla çıktığı 18 maçta 7 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.
