CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor-Trabzonspor MAÇI CANLI | Çeyrek final maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Yarı final bileti için start alacak dev Karadeniz derbisinde, iki takımın da tek hedefi galibiyet. Ligde Başakşehir beraberliğinin ardından şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fatih Tekke'nin öğrencileri, kupayı 10. kez müzesine götürmenin peşinde. Son iki yılın finalisti Fırtına'da, Batagov ve Vişça rakibi karşısında forma giymeyecek. Avrupa'da play-off turlarında Panathinaikos yenilgisiyle sarsılan Samsunspor ise Türkiye Kupası ile teselli bulmayı amaçlıyor. İşte Samsunspor-Trabzonspor maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri!

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 15:57
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor. Samsunspor ile Trabzonspor, yarı final bileti için kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım adını son dört ekip arasına yazdıracak. 1967 yılında başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 66 kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Ancak Samsunspor, sahasında oynayacağı bu kritik karşılaşmada sürpriz yaparak turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ZTK çeyrek final karşılaşmasının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak bu dev mücadele bugün saat 18:45'te başlayacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı A Spor kanalında şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR ÇEYREL FİNAL | A SPOR CANLI İZLE

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor - Trabzonspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek.

TARİHİ REKABETTE 67. RANDEVU

İki takım arasındaki rekabetin kökeni 1967 yılına kadar uzanıyor. 66 maçta Trabzonspor 40, Samsunspor 13 galibiyet aldı. 13 maç berabere bitti. Bugüne kadar kupada 6 kez karşılaştılar. Trabzonspor 5 kez kazanırken, Samsunspor sadece 1 kez galip gelebildi. Süper Lig'deki 56 randevunun 33'ünü bordo-mavililer, 11'ini kırmızı-beyazlılar kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Augusto, Onuachu.

SON İKİ YILIN FİNALİSTİ

Fırtına, çeyrek finalde karşılaşacağı Samsunspor'u eleyerek yarı finale yükselmek istiyor. kupada 17 kez final oynayan ve 9 kez mutu sona ulaşan bordo-mavililer, yalnızca tur atlamayı değil, sezonun en önemli hedeflerinden biri görülen kupa yolculuğunu sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde Şampiyonlar Ligi hedefi devam etse de teknik heyetin sezonu kupayla taçlandırma ihtimalini ayrı bir başlık olarak önceliklendirdiği değerlendiriliyor. Son yıllarda finale yükselme başarısını sürdüren Trabzonspor, kupada oynadığı son iki finalde ise mutlu sona ulaşamadı. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile oynadığı finali 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon da G.Saray karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken; Samsun'daki maçı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
