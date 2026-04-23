Fenerbahçe'ye büyük müjde! Marco Asensio...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde 28. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve o tarihten bu yana sahalardan uzak olan Marco Asensio'dan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 14:39
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan İspanyol yıldızın sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanmıştı.
Deneyimli oyuncu, ligde oynanan Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile kupada oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçlarında forma giyemedi.
Fenerbahçe'de derbi öncesi yıldız futbolcunun durumuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Galatasaray maçının hazırlıklarına start veren sarı-lacivertlilerde Marco Asensio, saha çalışmalarına başladı.
İspanyol yıldızın pazar günü oynanacak derbinin kadrosunda yer alacağı öğrenildi.
