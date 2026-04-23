Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Galatasaray amatör branşlara verdiği destekle çok daha büyük başarılar elde edecek

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 14:23

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aslantepe Projesi'nin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "İnanıyorum ki Galatasaray burada amatör branşlara verdiği destekle çok daha büyük başarılar elde edecek. Avrupa ve Dünya Olimpiyat şampiyonları, burada Galatasaray forması altında yetişmeye devam edecek ve Türk sporuna hizmet edecekler." dedi. İşte ayrıntılar...