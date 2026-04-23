Fenerbahçe'den savunmaya flaş hamle! Geçmişte de gündeme gelmişti
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertlilerin, geçtiğimiz yıllarda da kadrosuna katmak istediği yıldız stoper için yeniden devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 13:27
F.BAHÇE'DEN SARR BOMBASI!
Transferfeed'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, yeni sezon transfer planlamasının bir parçası olarak Lens'in defans oyuncusu Malang Sarr'ı takip ediyor.
Sarı lacivertlilerin, 27 yaşındaki oyuncuyu daha önce de istediği kaydedildi.
Chelsea'deki düşüş döneminin ardından Temmuz 2024'te Lens'e transfer olan sol ayaklı stoper, kariyerini yeniden canlandırdı ve kilit oyunculardan biri haline geldi.
Sarr'ın, Lens ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ancak bir yıllık uzatma opsiyonu içeriyor.
Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen defans oyuncusunun, Fransız kulübünden ayrılmaya daha yakın olduğu söyleniyor.
Fransız defansın ismi, Fenerbahçe'nin yanı sıra Al Hilal ve Anderlecht ile de anılıyor.
Malang Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.