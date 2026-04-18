CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ederson'un takım arkadaşlarına attığı mesajı açıkladı!

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maçın uzatma bölümünde hatalı gol yemesi sonrası ıslıklanan Ederson ile ilgili konuştu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 15:38
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ederson'un takım arkadaşlarına attığı mesajı açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 90+8. dakikada yediği golle 2 puan bırakırken şampiyonluk yarışında da ağır bir yara aldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ederson'un takım arkadaşlarına attığı mesajı açıkladı!

Sarı lacivertli ekibin taraftarları da hatalı gol yiyen kaleci Ederson'a karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte ıslıklı tepki göstermişti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ederson'un takım arkadaşlarına attığı mesajı açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da Ederson'un maç sonunda takım arkadaşlarına yazdığı mesajı açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ederson'un takım arkadaşlarına attığı mesajı açıkladı!

"Oyuncularımız dün geceden dolayı çok üzgün. Ben daha önce de yöneticilik yaptım, hiç üzülmeyen oyunculara bugün efsane oyuncular dediğimiz oyuncuların soyunma odasında nasıl güldüğünü de gördüm.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Ederson'un takım arkadaşlarına attığı mesajı açıkladı!

EDERSON MESAJDA NE YAZDI?

Ama benim takım öyle bir takım değil. Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz çıktı dün takım arkadaşlarının bir arada olduğu bir grupta, 'Tüm sorumluluk benim, hepinizden özür diliyorum' dedi."

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi
"Bu ligde adalet herkes için eşit mi?"
DİĞER
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda olay sözler! "Bunları kim transfer etti..."
Hürmüz Boğazı yeniden kapandı: İkinci tur görüşmeler iptal | Hamaney: Donanma savaşa hazır
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
