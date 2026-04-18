Union Berlin-Wolfsburg maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Union Berlin-Wolfsburg maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da 32 puanla 11. sırada yer alan Union Berlin, 21 puanla 17. basamakta ve düşme hattının ortasında bulunan Wolfsburg’u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliğine giden Union Berlin, yeni bir sayfa açmak istiyor. 12 maçtır galibiyete hasret kalan Wolfsburg ise mucizevi bir kurtuluş için Berlin deplasmanından 3 puanla dönmek zorunda. Peki, Union Berlin-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 12:59
Union Berlin-Wolfsburg maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Union Berlin-Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'da sezonun en zorlu dönemlerinden birini geçiren iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Union Berlin, geçtiğimiz hafta lig sonuncusu Heidenheim'a 3-1 yenilince faturayı teknik direktöre kesti. Takımın başına geçici olarak getirilen Marie-Louise Eta, hem Bundesliga tarihine geçecek hem de takımı güvenli bölgede tutmaya çalışacak. 32 puanla 11. sırada yer alan Berlin ekibi, taraftarı önünde kazanarak alt sıralarla bağını tamamen koparmayı hedefliyor. Wolfsburg cephesinde ise durum oldukça vahim. 29 maçta sadece 5 galibiyet alabilen konuk ekip, 21 puanla düşme hattının tam kalbinde yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Wolfsburg'un 3-1 kazandığı maçın rövanşında, bu kez Union Berlin favori gösteriliyor. İşte Union Berlin-Wolfsburg maçının detayları!

Union Berlin-Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 30. haftasındaki Union Berlin-Wolfsburg maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 16.30'da yapılacak.

Union Berlin-Wolfsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Berlin-Wolfsburg maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Union Berlin-Wolfsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Haberer, Schafer, Khedira, Kemlein, Kohn; Ilic, Burke

Wolfsburg: Grabara; Belocian, Jenz, Koulierakis; Kumbedi, Eriksen, Souza, Maehle; Wimmer, Pejcinovic, Amoura

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi
Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! "F.Bahçe çürümüşlük içinde"
Türkiye’de hangi şehir hangi takımlı? İşte en çok taraftara sahip kulüpler…
"Yaptığı hata affedilecek gibi değil"
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı!
