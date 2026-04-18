CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Bayer Leverkusen-Augsburg maçı canlı yayın izle: Saati, kanalı ve 11'leri!

Bundesliga’da 52 puanla 5. sırada yer alan Bayer Leverkusen, 33 puanla 10. basamakta bulunan FC Augsburg’u ağırlıyor. İlk 4 ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta elde ettiği galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak. Augsburg ise sezonun ilk yarısında 2-0 yendiği rakibine karşı bir kez daha sürpriz yapma peşinde. Peki, Bayer Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 13:26
Bayer Leverkusen-Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'da sezonun son haftalarına girilirken Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmek için hata payını sıfıra indirdi. 52 puanla 5. sırada yer alan ev sahibi, üzerindeki rakipleriyle olan farkı eritmek için taraftarı önünde mutlak 3 puan hedefliyor. Leverkusen'de teknik direktör Kasper Hjulmand, özellikle iç sahadaki baskılı oyuna güveniyor. Konuk ekip Augsburg ise 33 puanla ligin nispeten rahat takımlarından biri. 10. sırada yer alan Bavyera temsilcisi, düşme korkusu yaşamasa da üst sıralara tırmanmak için prestij mücadelesi veriyor. Sezonun ilk yarısında Leverkusen'i 2-0 mağlup ederek büyük sükse yapan Augsburg, benzer bir direnci BayArena'da da göstermek niyetinde. İşte Bayer Leverkusen-Augsburg maçının detayları!

Bayer Leverkusen-Augsburg MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 30. haftasındaki Bayer Leverkusen-Augsburg maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 16.30'da yapılacak.

Bayer Leverkusen-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Augsburg maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen-Augsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Culbreath, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Tella; Schick

Augsburg: Dahmen; Chaves, Schlotterbeck, Zesiger; Wolf, Fellhauer, Rieder, Giannoulis; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch

ASpor CANLI YAYIN

Sadettin Saran konuşuyor | CANLI
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi
DİĞER
Beşiktaş’ta ayrılık için 2 aday birden! Son sözü Sergen Yalçın söyleyecek...
Hürmüz Boğazı yeniden kapandı: İkinci tur görüşmeler iptal | Hamaney: Donanma savaşa hazır
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! "F.Bahçe çürümüşlük içinde"
Yıldırım ile Uslu arasında flaş diyalog!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eintracht Frankfurt-RB Leipzig maç bilgileri! Eintracht Frankfurt-RB Leipzig maç bilgileri! 14:01
Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? 13:43
Bayer Leverkusen-Augsburg maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen-Augsburg maçı hangi kanalda? 13:26
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan Saran'a kongre çağrısı MSÜ Rektörü Afyoncu'dan Saran'a kongre çağrısı 13:14
Werder Bremen-Hamburg maç bilgisi! Werder Bremen-Hamburg maç bilgisi! 13:12
Union Berlin-Wolfsburg hangi kanalda? Union Berlin-Wolfsburg hangi kanalda? 12:59
Daha Eski
Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! "F.Bahçe çürümüşlük içinde" Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! "F.Bahçe çürümüşlük içinde" 12:58
G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:25
F.Bahçe’nin toplam borcu açıklandı! F.Bahçe’nin toplam borcu açıklandı! 12:12
Yıldırım ile Uslu arasında flaş diyalog! Yıldırım ile Uslu arasında flaş diyalog! 12:09
G.Birliği-G.Saray maçından son notlar! G.Birliği-G.Saray maçından son notlar! 11:45
Bursa'dan şampiyonluk maçına özel koreografi Bursa'dan şampiyonluk maçına özel koreografi 11:41