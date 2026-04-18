Bayer Leverkusen-Augsburg maçı canlı yayın izle: Saati, kanalı ve 11'leri!

Almanya'da sezonun son haftalarına girilirken Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmek için hata payını sıfıra indirdi. 52 puanla 5. sırada yer alan ev sahibi, üzerindeki rakipleriyle olan farkı eritmek için taraftarı önünde mutlak 3 puan hedefliyor. Leverkusen'de teknik direktör Kasper Hjulmand, özellikle iç sahadaki baskılı oyuna güveniyor. Konuk ekip Augsburg ise 33 puanla ligin nispeten rahat takımlarından biri. 10. sırada yer alan Bavyera temsilcisi, düşme korkusu yaşamasa da üst sıralara tırmanmak için prestij mücadelesi veriyor. Sezonun ilk yarısında Leverkusen'i 2-0 mağlup ederek büyük sükse yapan Augsburg, benzer bir direnci BayArena'da da göstermek niyetinde. İşte Bayer Leverkusen-Augsburg maçının detayları!

Bayer Leverkusen-Augsburg MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 30. haftasındaki Bayer Leverkusen-Augsburg maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 16.30'da yapılacak.

Bayer Leverkusen-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Augsburg maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen-Augsburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Culbreath, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Tella; Schick

Augsburg: Dahmen; Chaves, Schlotterbeck, Zesiger; Wolf, Fellhauer, Rieder, Giannoulis; Kade, Claude-Maurice; Gregoritsch