Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği 11'i

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider konumda yer alan sarı-kırmızılılar, Başkent ekibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, takımla çalışmalara başlayan Victor Osimhen ile ilgili kararını da verdi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 11:26
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Süper Lig'de geride kalan 29 mücadelede 21 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 68 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 2, Trabzonspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Başkent temsilcisi ise 29 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 16 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 25 puanla küme düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

MİLLİ ARADAN KÖTÜ DÖNDÜ

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra 12 günde çıktığı 3 maçta istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ilk maçına 28. haftada Trabzonspor deplasmanına çıktı. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom" 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Milli maç arasından sonra ligde çıktığı 3 karşılaşmada 5 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamadı.

EREN ELMALI SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, Gençlerbirliği maçında da sarı kart görmesi durumunda 31. haftadaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı. Deplasmandaki 14 lig maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 28 kez fileleri havalandırırken, 10 kez topu ağlarından çıkardı. Cimbom söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor karşısında yaşadı. Tek beraberliğini ise Fenerbahçe deplasmanında aldı.

LİGİN EN ÇOK GOL ATANI, EN İYİ SAVUNANI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor. Bu sezon çıktığı 29 mücadelede 67 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 66 golle Fenerbahçe ve 56 golle Trabzonspor takip ediyor. Kalesinde ise 22 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (26) ile şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe (28) takip etti.

4 GÜN SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray, başkent temsilcisini Süper Lig'deki müsabakadan 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecek. Ligde şampiyonluk mücadelesinde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Gençlerbirliği ile karşılaşacak Cimbom, 22 Nisan Çarşamba günü kırmızı-siyahlıları kupa mücadelesinde İstanbul'da ağırlayacak.

HEDEF DERBİYE LİDER ÇIKMAK

Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde liderlik ünvanını korumaya çalışacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 30. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede girecek. Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puan alarak liderliğini sürdürmeyi hedefleyecek. Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasından sonra 31. haftada şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine lider çıkıp hem psikolojik üstünlük kurmak hem de sezonun kalan kısa bölümünde avantajını korumak için mücadele edecek.

OSIMHEN FORMA GİYECEK

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcünün karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik maç öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i...

GALATASARAY: UĞURCAN, SALLAI, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JAKOBS, TORREIRA, LEMINA, SARA, SANE, BARIŞ ALPER, OSIMHEN

F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı!
F.Bahçe eski yıldızından vazgeçemiyor!
DİĞER
Galatasaray'dan 3 milyarı aşan rekor gelir! Cimbom'un kasası doldu...
İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Polis üniforması silah ve etek! | Bilgisayarındaki not: Beni fark etsinler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de derbi öncesi 7 isim kart sınırında!
Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de derbi öncesi 7 isim kart sınırında! F.Bahçe'de derbi öncesi 7 isim kart sınırında! 11:06
St. Pauli-Köln maçı hangi kanalda? St. Pauli-Köln maçı hangi kanalda? 11:04
G.Saray'da olağan divan kurulu toplantısı yapılacak G.Saray'da olağan divan kurulu toplantısı yapılacak 10:54
Lens-Toulouse maçı hangi kanalda? Lens-Toulouse maçı hangi kanalda? 10:53
F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılacak F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılacak 10:50
Türkiye kura çekimine dördüncü torbadan katılacak Türkiye kura çekimine dördüncü torbadan katılacak 10:46
Daha Eski
G.Saray ile Gençlerbirliği arasında 100. randevu! G.Saray ile Gençlerbirliği arasında 100. randevu! 10:45
Inter-Cagliari maçı ayrıntıları! Inter-Cagliari maçı ayrıntıları! 10:36
Beşiktaş'a dev kaleci! Altay beklenirken... Beşiktaş'a dev kaleci! Altay beklenirken... 10:12
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı detayları! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı detayları! 09:41
Sassuolo-Como maçı hangi kanalda? Sassuolo-Como maçı hangi kanalda? 09:36
F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı! F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı! 09:36