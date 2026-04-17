Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider konumda yer alan sarı-kırmızılılar, Başkent ekibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlerken, takımla çalışmalara başlayan Victor Osimhen ile ilgili kararını da verdi. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 11:26
BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı. Deplasmandaki 14 lig maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 28 kez fileleri havalandırırken, 10 kez topu ağlarından çıkardı. Cimbom söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor karşısında yaşadı. Tek beraberliğini ise Fenerbahçe deplasmanında aldı.
LİGİN EN ÇOK GOL ATANI, EN İYİ SAVUNANI
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor. Bu sezon çıktığı 29 mücadelede 67 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 66 golle Fenerbahçe ve 56 golle Trabzonspor takip ediyor. Kalesinde ise 22 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (26) ile şampiyonluktaki rakibi Fenerbahçe (28) takip etti.
4 GÜN SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLAR
Galatasaray, başkent temsilcisini Süper Lig'deki müsabakadan 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edecek. Ligde şampiyonluk mücadelesinde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Gençlerbirliği ile karşılaşacak Cimbom, 22 Nisan Çarşamba günü kırmızı-siyahlıları kupa mücadelesinde İstanbul'da ağırlayacak.
HEDEF DERBİYE LİDER ÇIKMAK
Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde liderlik ünvanını korumaya çalışacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 30. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede girecek. Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3 puan alarak liderliğini sürdürmeyi hedefleyecek. Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasından sonra 31. haftada şampiyonluk yolundaki en ciddi rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine lider çıkıp hem psikolojik üstünlük kurmak hem de sezonun kalan kısa bölümünde avantajını korumak için mücadele edecek.
OSIMHEN FORMA GİYECEK
Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcünün karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kaldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik maç öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i...
GALATASARAY: UĞURCAN, SALLAI, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JAKOBS, TORREIRA, LEMINA, SARA, SANE, BARIŞ ALPER, OSIMHEN
