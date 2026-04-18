CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt-RB Leipzig CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt-RB Leipzig CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da 42 puanla 7. sırada yer alan Eintracht Frankfurt, 56 puanla 4. basamakta bulunan RB Leipzig’i konuk ediyor. Leipzig, geçtiğimiz hafta Mönchengladbach’ı 1-0 yenerek yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini Frankfurt’ta da sürdürüp Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymak istiyor. Frankfurt ise sahasındaki muazzam istatistiğine güvenerek Avrupa Ligi potasına iyice yerleşme niyetinde. Peki, Eintracht Frankfurt - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 14:01
Almanya'da cumartesi akşamının finali, taktiksel bir savaşa sahne olacak. Ev sahibi Eintracht Frankfurt, sahasında Leipzig'e karşı kurduğu inanılmaz üstünlükle dikkat çekiyor; Frankfurt, rakibine karşı evinde oynadığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Geçtiğimiz hafta Wolfsburg deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen ev sahibi, bu moralle Şampiyonlar Ligi kovalayan rakibine geçit vermemeye çalışacak. Konuk ekip RB Leipzig tarafında ise hedef, sezonun ilk yarısındaki 6-0'lık tarihi galibiyeti tekrarlamak. 56 puanla 4. sırada yer alan ve son 6 maçının 5'ini kazanan Ole Werner'in öğrencileri, ligin en az gol yiyen savunmalarından birine sahip. İşte Eintracht Frankfurt-RB Leipzig maçının detayları!

Eintracht Frankfurt-RB Leipzig MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 30. haftasındaki Eintracht Frankfurt-RB Leipzig maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 19.30'da yapılacak.

Eintracht Frankfurt-RB Leipzig MAÇI HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt-RB Leipzig maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-RB Leipzig MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Amaimouni-Echghouyab, Chaibi, Larsson, Hojlund, Brown; Burkardt, Kalimuendo

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa

ASpor CANLI YAYIN

Yıldırım ile Uslu arasında flaş diyalog!
Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! "F.Bahçe çürümüşlük içinde"
DİĞER
Galatasaray'da Mertens ve Muslera sürprizi! İşte görüşmenin detayları...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Yaptığı hata affedilecek gibi değil"
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? 13:43
Bayer Leverkusen-Augsburg maçı hangi kanalda? 13:26
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan Saran'a kongre çağrısı 13:14
Werder Bremen-Hamburg maç bilgisi! 13:12
Union Berlin-Wolfsburg hangi kanalda? 12:59
Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! "F.Bahçe çürümüşlük içinde" 12:58
Daha Eski
G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:25
F.Bahçe'nin toplam borcu açıklandı! 12:12
Yıldırım ile Uslu arasında flaş diyalog! 12:09
G.Birliği-G.Saray maçından son notlar! 11:45
Bursa'dan şampiyonluk maçına özel koreografi 11:41
"İnisiyatif rakibimizin eline geçmiş durumda" 11:37