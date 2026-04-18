Eintracht Frankfurt-RB Leipzig CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt-RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'da cumartesi akşamının finali, taktiksel bir savaşa sahne olacak. Ev sahibi Eintracht Frankfurt, sahasında Leipzig'e karşı kurduğu inanılmaz üstünlükle dikkat çekiyor; Frankfurt, rakibine karşı evinde oynadığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Geçtiğimiz hafta Wolfsburg deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen ev sahibi, bu moralle Şampiyonlar Ligi kovalayan rakibine geçit vermemeye çalışacak. Konuk ekip RB Leipzig tarafında ise hedef, sezonun ilk yarısındaki 6-0'lık tarihi galibiyeti tekrarlamak. 56 puanla 4. sırada yer alan ve son 6 maçının 5'ini kazanan Ole Werner'in öğrencileri, ligin en az gol yiyen savunmalarından birine sahip. İşte Eintracht Frankfurt-RB Leipzig maçının detayları!

Eintracht Frankfurt-RB Leipzig MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 30. haftasındaki Eintracht Frankfurt-RB Leipzig maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 19.30'da yapılacak.

Eintracht Frankfurt-RB Leipzig MAÇI HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt-RB Leipzig maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-RB Leipzig MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Amaimouni-Echghouyab, Chaibi, Larsson, Hojlund, Brown; Burkardt, Kalimuendo

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa