Milli yıldız için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!
FIFA 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. A Milli Takım'daki futbolcular ile ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken flaş bir gelişme yaşandı. O milli yıldız için ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 09:50
A Milli Takımımız, çok büyük bir başarıya imza attı ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı başardı.
Milliler, son olarak turnuva öncesi hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar bu maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
Gerek oynanan futbol gerek alınan skor ülkemizi bir hayli umutlandırırken Montella'nın kadro tercihleri merak konusuydu.
Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri açıklanırken ABD kafilesinde yer alan yıldız isimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Zeki Çelik'i transferde gündemine aldığı öğrenildi.
Zeki Çelik'in 4 milyon euro maaş talep ettiği ve Fenerbahçe'nin bu maaşı vermeye hazır olduğu bilgisi var.
İtalyan basınına göre ise milli futbolcu ile Galatasaray da yakından ilgileniyor.
29 yaşındaki sağ bek için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı-kırmızılıların, yerli statüsünde bulunması nedeniyle transfere sıcak baktığı belirtildi.
Ayrıca Roma'yla sözleşmesi biten tecrübeli oyuncuyla İtalya'nın önde gelen takımlarından Juventus ve Inter de ilgileniyor.