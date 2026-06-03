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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Milli yıldız için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Milli yıldız için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. A Milli Takım'daki futbolcular ile ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken flaş bir gelişme yaşandı. O milli yıldız için ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 09:50
Milli yıldız için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

A Milli Takımımız, çok büyük bir başarıya imza attı ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı başardı.

Milli yıldız için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Milliler, son olarak turnuva öncesi hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

Milli yıldız için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Ay-yıldızlılar bu maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Milli yıldız için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Gerek oynanan futbol gerek alınan skor ülkemizi bir hayli umutlandırırken Montella'nın kadro tercihleri merak konusuydu.

Milli yıldız için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri açıklanırken ABD kafilesinde yer alan yıldız isimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Milli yıldız için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Zeki Çelik'i transferde gündemine aldığı öğrenildi.

Milli yıldız için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Zeki Çelik'in 4 milyon euro maaş talep ettiği ve Fenerbahçe'nin bu maaşı vermeye hazır olduğu bilgisi var.

Milli yıldız için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

İtalyan basınına göre ise milli futbolcu ile Galatasaray da yakından ilgileniyor.

Milli yıldız için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

29 yaşındaki sağ bek için bonservis bedeli ödemeyecek olan sarı-kırmızılıların, yerli statüsünde bulunması nedeniyle transfere sıcak baktığı belirtildi.

Milli yıldız için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Ayrıca Roma'yla sözleşmesi biten tecrübeli oyuncuyla İtalya'nın önde gelen takımlarından Juventus ve Inter de ilgileniyor.

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