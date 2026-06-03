Galatasaray'dan Arsenal'ın yıldızına kanca! 50 milyon euro...

Bu doğrultuda Cimbom, transferde rotasını 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı PSG karşısında seri penaltı atışları ile kaçıran Arsenal'a çevirdi.

El Futbolero'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Piero Hincapie'nin transferinde Barcelona ile karşı karşıya geldi.