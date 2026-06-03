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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Arsenal'ın yıldızına kanca! 50 milyon euro...

Galatasaray'dan Arsenal'ın yıldızına kanca! 50 milyon euro...

Yaz döneminde yapacağı hamleler ile yeni sezonda şampiyonluk geleneğini sürdürmek ve Devler Ligi'nde başarı elde etmek isteyen Galatasaray, transferde rotasını Arsenal'a çevirdi. Sarı-kırmızılıların transferde Barcelona ile yarış halinde olduğu aktarılırken Premier Lig devinin yıldız oyuncusu için aldığı karar açıklandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 09:53
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'dan Arsenal'ın yıldızına kanca! 50 milyon euro...

Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, seriyi sürdürmek ve Devler Ligi'ndeki başarısını yukarıya taşımak üzere gelecek sezonun kadro planlamasında ince eleyip sık dokuyor.

Galatasaray'dan Arsenal'ın yıldızına kanca! 50 milyon euro...

Sarı-kırmızılılar, takviye planlanan mevkiler doğrultusunda listesine yazdığı yıldız isimler ile temaslarını, kulüpleriyle ise pazarlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan Arsenal'ın yıldızına kanca! 50 milyon euro...

Özellikle orta sahada yapılacak olan transfer hamleleri merak edilirken Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un talebi doğrultusunda savunma hattını da yıldız bir oyuncu ile güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan Arsenal'ın yıldızına kanca! 50 milyon euro...

Bu doğrultuda Cimbom, transferde rotasını 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı PSG karşısında seri penaltı atışları ile kaçıran Arsenal'a çevirdi.

Galatasaray'dan Arsenal'ın yıldızına kanca! 50 milyon euro...

El Futbolero'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Piero Hincapie'nin transferinde Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan Arsenal'ın yıldızına kanca! 50 milyon euro...

Hem Galatasaray hem de La Liga devi, Ekvadorlu stoper için 50 milyon euro'yu gözden çıkardı. Öte yandan Arsenal'ın transferde kararı belli oldu.

Galatasaray'dan Arsenal'ın yıldızına kanca! 50 milyon euro...

Sezon başında Bayer Leverkusen'den kiraladığı Hincapie'nin 52 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesinin ardından Ada temsilcisi, 24 yaşındaki savunmacı ile 5 yıllık bir sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardı.

Galatasaray'dan Arsenal'ın yıldızına kanca! 50 milyon euro...

Haberde aktarılana göre Arsenal yönetimi, Mikel Arteta'nın en güvendiği isimlerden biri olan Hincapie için gelen teklifleri değerlendirmeyecek.

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