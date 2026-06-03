Galatasaray'dan Arsenal'ın yıldızına kanca! 50 milyon euro...
Yaz döneminde yapacağı hamleler ile yeni sezonda şampiyonluk geleneğini sürdürmek ve Devler Ligi'nde başarı elde etmek isteyen Galatasaray, transferde rotasını Arsenal'a çevirdi. Sarı-kırmızılıların transferde Barcelona ile yarış halinde olduğu aktarılırken Premier Lig devinin yıldız oyuncusu için aldığı karar açıklandı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 09:53
Bu doğrultuda Cimbom, transferde rotasını 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı PSG karşısında seri penaltı atışları ile kaçıran Arsenal'a çevirdi.
El Futbolero'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Piero Hincapie'nin transferinde Barcelona ile karşı karşıya geldi.
Hem Galatasaray hem de La Liga devi, Ekvadorlu stoper için 50 milyon euro'yu gözden çıkardı. Öte yandan Arsenal'ın transferde kararı belli oldu.
Sezon başında Bayer Leverkusen'den kiraladığı Hincapie'nin 52 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesinin ardından Ada temsilcisi, 24 yaşındaki savunmacı ile 5 yıllık bir sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardı.
Haberde aktarılana göre Arsenal yönetimi, Mikel Arteta'nın en güvendiği isimlerden biri olan Hincapie için gelen teklifleri değerlendirmeyecek.
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