Galatasaray ve Bernardo Silva arasında maaş pazarlığı! 10 milyon euroluk fark...
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Bernardo Silva hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Silva'nın 3 yıllığına sarı-kırmızılılardan istediği rakam ortaya çıkarken Cimbom'un Silva için ayırdığı bütçe ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 06:50
Sabah'ın haberine göre taraflar arasında 10 milyon Euro fark bulunuyor ve Atletico Madrid başta olmak üzere Avrupa'dan kulüpler bu transfer için yarışa girdi.
Bernardo Silva dışındaki isimleri de masaya yatıran sarı-kırmızılılar, Frankfurt'tan Can Uzun'u gündemine aldı.
20 yaşındaki milli oyuncu için Alman ekibi 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.