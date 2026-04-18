Aziz Yıldırım'dan flaş transfer çıkışı: Sidiki Cherif'i kim aldı?

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli ekibin Yüksek Divan Kurulu toplantısında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yıldırım, mevcut yönetimin yaptığı transferleri eleştirirken eski dönemi de eleştirdi.

"Sidiki Cherif'i kim aldı! Yazık ya! 30-35 maliyeti var yazık! Kante'ye 70 diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon euro! Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum! Yazık! Yazık ya!

Sizden önceki daha da beter! Nene... Dün akşam biri 'Bunlar 1. Lig'de bile oynamaz' diyor... Doğru! İnsanların umutları bitti. Kızım aradı, 'Üzülme' dedim ama 'Nasıl üzülme, sen nasıl konuşuyorsun' dedi."