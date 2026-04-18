Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! "Fenerbahçe çürümüşlük içinde"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İŞTE YILDIRIM'IN O SÖZLERİ:

"Aslında bugün gelmeyecektim! Çünkü Divan Kurulu, akil insanların olduğu toplumdur. Bunu geçen de söyledim. Burada birlik ve beraberlik sözleriyle, gündemi unutturamayız! Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de ders almalı. Uygulamalı ve ya uygulamamalı."

"Yakında bir program yapacağım ve orada uzun uzun konuşacağım."

"NEREDE O YALANCILAR?"

"Bu yönetim 100 Milyon euro'ya yakın borç ödedik ve borçları kapadık diyor! Borç 630 Milyon euro diyorlardı, nerede o yalancılar..."

"F.BAHÇE ÇÜRÜMÜŞLÜK İÇİNDE!"

"Fenerbahçe çürümüşlük içinde ve bundan arınması lazım! Fenerbahçe'de diğer kulüplerden üyeler varsa, yönetim bunları göndermeli!"

"FETÖCÜLERİ ATIN!"

"Seçim kazanmak için üyeler varsa ayrılmalı! FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır! 3 Temmuz ile bugünleri karıştırmak kadar hata olamaz!"

"ELE GEÇİRMEK İÇİN OPERASYON"

"3 Temmuz, Aziz Yıldırım'ın değil, Fenerbahçe'nin davasıdır! Bunu herkes öyle bilsin! Fenerbahçe'yi ele geçirmek için operasyon yapıldı! 3 Temmuz devam ediyor. Bu spor anlamında, başka anlamda... Hepimizin dikkatli olması ve çalışması gerekir."

"HİÇBİR ŞEY ANLATMIYORSUNUZ"

"Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Borcu ne ile ödeyeceksiniz? Bunu anlatın! 340 Milyon para ödediğinizi söylüyorsunuz, bu para nereden geldi? 190 Milyon eksi olduğunu söylüyorsun ama 340 Milyon ödemişsin! Hep çelişki var! Ben okur yazarım, anlatın! Ayıp oluyor!"

TRANSFER KONUSU

"Siz geçici bir yönetimsiniz, başkan durumunu açıklamalı! Bugüne kadar konuşmadık. Çok şey var tribünlerle ilgili de söyleyeceğim ama söylemiyorum. Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık! Bunları çağırın, antrenörünüz kimse oyuncu lazım olan yerleri söyleyeceksiniz... Onları göndereceksiniz ve oyuncu seçecekler. Aykut Kocaman, Brezilya'ya gitti, Cristian'ı almaya ve Andre Santos'u da orada gördü aldı. Bu camiaya güç katar."

"ÇÖZÜM ÜRETELİM"

"Koleji yok ettik, üniversiteyi yok ettik... Diğer kulüpler ve ortalık, üniversite ve kolej açarak büyümeye çalışıyor. Bunun maddi katkısı olmayacak biliyoruz ama bu kültürel! Fenerbahçeli olacaklar, kulübe katkı yapacaklar... Bunları düşündük. Üniversite önemli, oturalım ve bir çözüm üretelim! Yazık! Yazık!"

"BORÇ 100 KATI OLACAK"

"Fenerbahçe'de gelir ve gider denkleştirilmeli! Bu olmazsa, 10 sene sonra borç 100 katı olur ve kimse ödeyemez! Anahtarı götürür, bir yere teslim edersiniz! Tam neşteri vuracak zaman! Geliri tespit edip, neşteri vurma zamanı!

Amatörü biz yaptık! Bugün yanlış yaptık! Geliri yok, gideri var! Onun giderini kapatmak için 50 tane operasyon yaptık!

Stadın ismini 90 Milyon $'a Ülker'e sattım. 30 Milyon'u basketbol erkek takımının Ülker'den aldığı borç vardı, onlara iade ettik. 60 Milyon kaldı, kırdırdık ve 45 milyon dolar kaldı... O parayı biz harcadık. Amatöre o parayı vermeseydik, başka durumda olurduk."

"38 YAŞINDA ALMAYIN"

"Amatöre bakmak lazım ve mali kongrede insanlara sormak lazım. Erkek basketbolu sordum, çıt çıkmadı ve borçlandık.

Yaşlı, 38 yaşında santrfor almayın! 2004'ün Ocak ayında Nobre geldi 500 Bin dolara... Şampiyon olduk.

Efsaneleri gönderin Brezilya, Uruguay, Avrupa.. Onlar seçin, siz de alın..."

"BU CHERIF'İ KİM ALDI?!"

"Sidiki Cherif'i kim aldı! Yazık ya! 30-35 maliyeti var yazık! Kante'ye 70 diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon euro! Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum! Yazık! Yazık ya!

Sizden önceki daha da beter! Nene... Dün akşam biri 'Bunlar 1. Lig'de bile oynamaz' diyor... Doğru! İnsanların umutları bitti. Kızım aradı, 'Üzülme' dedim ama 'Nasıl üzülme, sen nasıl konuşuyorsun' dedi."

"BİZİ UNUTTURAMAZSINIZ!"

"Radyoyu kapatmalar falan, 150 bini ben cebimden vereyim diyeceğim ama olmayacak... Bizim yaptıklarımızı unutturmaya çalışıyorsunuz ama insanlar unutmayacak!

Atatürk'ü de unutturmaya çalışıyorlar ama kimse unutmuyor! Yapmayın!"