Ziraat Türkiye Kupası
Ömer Üründül'den o isme sert eleştiri: Yaptığı hata affedilecek gibi değil

Ömer Üründül'den o isme sert eleştiri: Yaptığı hata affedilecek gibi değil

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 10:00
Ömer Üründül'den o isme sert eleştiri: Yaptığı hata affedilecek gibi değil

"Fenerbahçe, 10 kişilik Kasımpaşa karşısında son saniyede yediği beraberlik golünden sonra dün gece de 10 kişilik Rizespor'dan aynı şekilde yine son saniyede gelen beraberlik golüyle makus talihini yenemedi.

Ömer Üründül'den o isme sert eleştiri: Yaptığı hata affedilecek gibi değil

Oyunun geneline baktığımız zaman Fenerbahçe'nin böyle kritik maçta ortaya koyduğu futbol tam bir felaketti. 80. dakikadaki penaltıyla kadar Fenerbahçe'nin akılda kalan tek pozisyonu devre sonunda Kerem'in çaprazdan şutunu kalecinin kurtarışıydı.

Ömer Üründül'den o isme sert eleştiri: Yaptığı hata affedilecek gibi değil

Neden Fenerbahçe böylesine kötü oynadı? Bunun en önemli nedeni tabi ki Tedesco. Senin santrforunda oynayan Cherif iyi niyetli olup koşsa da çok önemli temel eksikleri var. Eldeki kanat forvetleri de rakip alan geride kapanıp daralttığı zaman oyuna etki edemiyorlar.

Ömer Üründül'den o isme sert eleştiri: Yaptığı hata affedilecek gibi değil

Çok şeyler beklenen Talisca da fiziki yetersizlikten ne çalım atabiliyor ne de defans yapıyor. Tedesco kötü oyunda ikinci yarıda değişikliğe gidiyor, takım mağlup durumda, iki değişiklikten biri bek Levent.

Ömer Üründül'den o isme sert eleştiri: Yaptığı hata affedilecek gibi değil

Ondan sonra İsmail gibi hırslı ve savaşçıyı 70. dakikada düşünüyor. Bu şartlarda Fenerbahçe pozisyonsuz maçta penaltıdan beraberliği buluyor. Sonra da Fenerbahçe tek organize atakta arka direkte Kerem ile öne geçiyor.

Ömer Üründül'den o isme sert eleştiri: Yaptığı hata affedilecek gibi değil

Takımın ne kadar önemli saha içi sıkıntılarını olduğuna bir örnek de uzatma bölümü. Orada topa sahip olarak kendi kontrolünde maçı bitiremiyorsun.

Ömer Üründül'den o isme sert eleştiri: Yaptığı hata affedilecek gibi değil

Son saniyedeki şok golde ise Ederson gibi bir kalecinin yaptığı hata affedilecek gibi değildi. Sonuçta eline geçen her fırsatı değerlendiremeyen Fenerbahçe, bütün ümitlerini kaybetti."

