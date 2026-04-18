Ömer Üründül'den o isme sert eleştiri: Yaptığı hata affedilecek gibi değil
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 10:00
Çok şeyler beklenen Talisca da fiziki yetersizlikten ne çalım atabiliyor ne de defans yapıyor. Tedesco kötü oyunda ikinci yarıda değişikliğe gidiyor, takım mağlup durumda, iki değişiklikten biri bek Levent.
Ondan sonra İsmail gibi hırslı ve savaşçıyı 70. dakikada düşünüyor. Bu şartlarda Fenerbahçe pozisyonsuz maçta penaltıdan beraberliği buluyor. Sonra da Fenerbahçe tek organize atakta arka direkte Kerem ile öne geçiyor.
Takımın ne kadar önemli saha içi sıkıntılarını olduğuna bir örnek de uzatma bölümü. Orada topa sahip olarak kendi kontrolünde maçı bitiremiyorsun.
Son saniyedeki şok golde ise Ederson gibi bir kalecinin yaptığı hata affedilecek gibi değildi. Sonuçta eline geçen her fırsatı değerlendiremeyen Fenerbahçe, bütün ümitlerini kaybetti."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
