Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a kongre çağrısı!

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a kongre çağrısı!

Millî Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli yönetime kongre çağrısında bulundu. İşte detaylar...

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a kongre çağrısı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını tepti. Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı-lacivertli yönetime kongre çağrısında bulundu.

''NASIL ŞAMPİYON OLACAKSIN?''

Fenerbahçe'nin kadro planlamasını eleştiren Afyoncu, "Her takım kaderini kendisi belirler. Son anda kazanılan maçlarla, kontrollü oyunla bir yere kadar gelirsin. Şampiyon olacaksan, ilk yarıda 3 gol atıp maçı erkenden koparacaksın. Ama atamıyorsun, çünkü santrforun yok. Maçı erkenden çözemiyorsan, öne geçtiğinde oyunu bitirmeyi bileceksin. O da yok. Devre arasında takımı santrforsuz bırakıp, stoper ihtiyacı bu kadar açıkken transfer yapmayan bir yönetim ve teknik direktörle nasıl şampiyon olacaksın?'' dedi.

''KONGRE TARİHİNİN AÇIKLANMASINI BEKLİYORUM''

Sözlerine devam eden Erhan Afyoncu, Fenerbahçe yönetimine seslenerek ''Bir kongre üyesi olarak, bir an önce kongre tarihinin açıklanmasını bekliyorum. Gelecek sezonu da şimdiden kaybetmeyelim.'' sözlerini sarf etti.

Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! "F.Bahçe çürümüşlük içinde"
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi
Galatasaray'da Mertens ve Muslera sürprizi! İşte görüşmenin detayları...
Hürmüz Boğazı yeniden kapandı: İkinci tur görüşmeler iptal | Hamaney: Donanma savaşa hazır
Yıldırım ile Uslu arasında flaş diyalog!
"Yaptığı hata affedilecek gibi değil"
Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? 13:43
Bayer Leverkusen-Augsburg maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen-Augsburg maçı hangi kanalda? 13:26
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan Saran'a kongre çağrısı MSÜ Rektörü Afyoncu'dan Saran'a kongre çağrısı 13:14
Werder Bremen-Hamburg maç bilgisi! Werder Bremen-Hamburg maç bilgisi! 13:12
Union Berlin-Wolfsburg hangi kanalda? Union Berlin-Wolfsburg hangi kanalda? 12:59
Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! "F.Bahçe çürümüşlük içinde" Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! "F.Bahçe çürümüşlük içinde" 12:58
Daha Eski
G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:25
F.Bahçe’nin toplam borcu açıklandı! F.Bahçe’nin toplam borcu açıklandı! 12:12
Yıldırım ile Uslu arasında flaş diyalog! Yıldırım ile Uslu arasında flaş diyalog! 12:09
G.Birliği-G.Saray maçından son notlar! G.Birliği-G.Saray maçından son notlar! 11:45
Bursa'dan şampiyonluk maçına özel koreografi Bursa'dan şampiyonluk maçına özel koreografi 11:41
"İnisiyatif rakibimizin eline geçmiş durumda" "İnisiyatif rakibimizin eline geçmiş durumda" 11:37