Aziz Yıldırım ile Mahmut Uslu arasında gündem olan diyalog: Nasıl iyi olayım ki?

Fenerbahçe'de olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz tesislerinde gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli kulübün divan toplantısına eski başkan Aziz Yıldırım da katılım sağladı. Tesislere gelirken toplantının yapıldığı salonun girişinde Aziz Yıldırım'ın Mahmut ile arasındaki konuşma dikkatleri çekti. Aziz Yıldırım ile Mahmut Uslu arasındaki konuşma: Aziz Yıldırım: 'Nasılsın?' Mahmut Uslu: 'Nasıl iyi olayım ki?' Aziz Yıldırım: 'Niye?' Mahmut Uslu: 'Akşamdan sonra iyi olma ihtimalimiz yok ki...'