Angers-Le Havre maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa'da haftanın kritik eşleşmelerinden birinde, birbirine oldukça yakın iki ekip kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Angers, son dönemde yaşadığı puan kayıplarına rağmen 33 puanla nispeten güvenli bir bölgede yer alıyor. Ancak taraftarı önünde oynayacağı bu maçı kazanarak, son haftalara herhangi bir "düşme korkusu" yaşamadan girmek istiyorlar. Konuk ekip ise 29 puanla tehlikeli bölgenin sadece birkaç basamak üzerinde bulunuyor. Bu maç, Le Havre için adeta bir 6 puanlık değer taşıyor. Deplasmanda alacakları her puan, ligde kalma yolundaki dirençlerini artıracaktır. İşte Angers-Le Havre maçının detayları!

Angers-Le Havre MAÇI NE ZAMAN?

Ligue 1'in 30. haftasındaki Angers-Le Havre maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 20.00'de yapılacak.

Angers-Le Havre MAÇI HANGİ KANALDA?

Angers-Le Havre maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Angers-Le Havre MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Angers: Koffi; Raolisoa, Louer, Camara, Lefort, Ekomie; Mouton, Van den Boomen, Belkebla; Machine, Sbai

Le Havre: Diaw; Nego, Sangante, Seko, Vinette; Gourna-Douath; Ebonog, Boufal, Ndiaye; Samatta, Soumare