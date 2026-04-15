Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları önünde iyi grafik sergiliyor!

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde İstanbul takımlarına karşı muhteşem performans sergiliyor. Bordo-mavililer bu sezon İstanbul ekipleriyle oynadığı 12 maçta 8 galibiyet alarak şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 13:18
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir'i 19 Nisan Pazar günü konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında genel olarak iyi bir grafik sergiliyor.

Ligde geride kalan 29 haftada topladığı 64 puanla Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda çıkacağı önemli karşılaşmaya odaklandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 12 müsabaka oynayan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İSTANBUL TAKIMLARIYLA OYNADIĞI MAÇLAR

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçını kazandı.

Trabzonspor, 5. haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.

Ligin 7. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11. haftada Galatasaray deplasmanında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Sezonun 13. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, 16. haftada Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 19. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 yenen Trabzon temsilcisi, söz konusu rakiplere karşı ikinci yenilgisini yine Fenerbahçe karşısında evinde 3-2'lik sonuçla yaşadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1, ikas Eyüpspor'u İstanbul'da 1-0 yendikten sonra Galatasaray'ı da 2-1 mağlup etmeyi başardı.

64 PUANIN 26'SINI İSTANBUL TAKIMLARINDAN ALDI

Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında hanesine 26 puan yazdırırken 10 puan yitirdi.

Ligde 64 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 40'ını elde etti.

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 12 karşılaşmada 2,16 puan ortalaması tutturdu.

Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 24 gol atarken maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR İLE 3. KEZ KARŞILAŞACAK

Trabzonspor, bu sezon RAMS Başakşehir ile 3. kez karşılaşacak.

Bordo-mavililer, Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 4-3 kazanırken Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda 4-2 galip gelmişti.

Rakibi karşısında iki karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 8 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor
Ezeli rakipler arasında transfer derbisi!
Özlem Tekin’in eski eşi Cem Öcal evinde ölü bulunmuştu...Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı! "Acımız çok büyük"
Son dakika: Dün Şanlıurfa bugün Kahramanmaraş! Ayşel Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri: Yaralılar var
Yönetimden flaş hamle! Kemerburgaz'da radikal kararlar
Oulai için akılalmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi programı! Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi programı! 13:24
Tenerife - Galatasaray MCT Technic maçı bilgileri Tenerife - Galatasaray MCT Technic maçı bilgileri 13:21
Trabzonspor'da Fatih Tekke başarısı! Trabzonspor'da Fatih Tekke başarısı! 13:18
2026 Avrupa Judo Şampiyonası! 2026 Avrupa Judo Şampiyonası! 13:09
Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor Zaniolo kasayı dolduracak! 3 dev birden istiyor 13:09
Galatasaray Çağdaş Faktoring 6'lı Final'e hazır! Galatasaray Çağdaş Faktoring 6'lı Final'e hazır! 12:47
Daha Eski
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe iddiası! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe iddiası! 12:39
Alperi Onar'dan açıklamalar! Alperi Onar'dan açıklamalar! 11:58
Oulai için akılalmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar Oulai için akılalmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar 11:58
Göztepe'de iç saha krizi! Göztepe'de iç saha krizi! 11:50
VakıfBank'da şampiyonluk, Fenerbahçe'de seri! VakıfBank'da şampiyonluk, Fenerbahçe'de seri! 11:39
Göztepe'nin kalecisine Polonya'dan transfer kancası! Göztepe'nin kalecisine Polonya'dan transfer kancası! 11:39