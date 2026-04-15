CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin önümüzdeki 20 yılı için iddialarda bulundu!

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin önümüzdeki 20 yılı için iddialarda bulundu!

Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün geleceğine dair oldukça iddialı açıklamalarda bulundu ve önümüzdeki 20 yılın Fenerbahçe dönemi olacağını söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 12:40
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin önümüzdeki 20 yılı için iddialarda bulundu!

Fenerbahçe tarihinin önemli simalarından Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün geleceğine ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye hizmet etmiş olan Kocaman, kulübün içinden geçtiği zorlu dönemi analiz ederek, yakın gelecekte büyük bir değişim yaşanacağını öngördü.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretinin yakında sona ereceğini ve kulübün Türk futbolunda yeniden hakimiyetini kuracağını belirtti. Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde;

''Bu dönem bitecek ve Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl şu anın tam tersi, Fenerbahçe'nin dönemi olacak.''

GENÇ TARAFTARLARA ÖZEL MESAJ

Aykut Kocaman, özellikle genç Fenerbahçe taraftarlarına seslenerek bu sözlerini bir yere yazmalarını istedi ve şu sözleri dile getirdi; "Yaşı genç olanlar bir yere yazsın, inşallah yaşarsak biz de göreceğiz. Çünkü bu büyüklük kolay elde edilmedi."

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperi Onar'dan açıklamalar! Alperi Onar'dan açıklamalar! 11:58
Oulai için akılalmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar Oulai için akılalmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar 11:58
Göztepe'de iç saha krizi! Göztepe'de iç saha krizi! 11:50
VakıfBank'da şampiyonluk, Fenerbahçe'de seri! VakıfBank'da şampiyonluk, Fenerbahçe'de seri! 11:39
Göztepe'nin kalecisine Polonya'dan transfer kancası! Göztepe'nin kalecisine Polonya'dan transfer kancası! 11:39
Fenerbahçe Beko'nun rakibi LDLC Asvel! Fenerbahçe Beko'nun rakibi LDLC Asvel! 11:23
Daha Eski
