Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin önümüzdeki 20 yılı için iddialarda bulundu!

Fenerbahçe tarihinin önemli simalarından Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün geleceğine ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye hizmet etmiş olan Kocaman, kulübün içinden geçtiği zorlu dönemi analiz ederek, yakın gelecekte büyük bir değişim yaşanacağını öngördü.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretinin yakında sona ereceğini ve kulübün Türk futbolunda yeniden hakimiyetini kuracağını belirtti. Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde;

''Bu dönem bitecek ve Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl şu anın tam tersi, Fenerbahçe'nin dönemi olacak.''

GENÇ TARAFTARLARA ÖZEL MESAJ

Aykut Kocaman, özellikle genç Fenerbahçe taraftarlarına seslenerek bu sözlerini bir yere yazmalarını istedi ve şu sözleri dile getirdi; "Yaşı genç olanlar bir yere yazsın, inşallah yaşarsak biz de göreceğiz. Çünkü bu büyüklük kolay elde edilmedi."