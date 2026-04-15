Altekma, İstanbul Gençlik rövanş maçı 16 Nisan'da!

SMS Grup Efeler Ligi Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında deplasmanda İstanbul Gençlik'e 3-0 mağlup olan Altekma 16 Nisan'da evinde rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Ahmet Oğuzhan Ünal, Eyüpcan Kayışoğlu hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşmanın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu. Altekma rakibini evinde mağlup edip seride durumu 1-1'e getirmeyi hedefliyor. İzmir ekibinin galibiyeti halinde üçüncü ve son maç 19 Nisan Pazar günü İstanbul'da oynanacak. Altekma normal sezonda İstanbul Gençlik'e iç saha ve deplasmanda 3-1'lik skorlarla boyun eğmişti.