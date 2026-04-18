Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman? Saati, kanalı, muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Ankara deplasmanında Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında puan kaybetmesiyle liderlik koltuğundan ayrılmayan Aslan, Eryaman Stadyumu'ndan 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışında ezeli rakibi ile puan farkını 4'e çıkarmanın peşinde. Liverpool maçında sakatlanan Osimhen'in yedek kulübesinden maça dahil olması beklenirken Eren Elmalı ise kart sınırında bulunuyor ve bu maçta sarı kart görmesi halinde haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Gençlerbirliği ise düşme hattının nefesini ensesinde hissediyor. 25 puanla sınıra demirleyen konuk ekip, 9 maçlık galibiyet hasretine taraftarı önünde son vermeyi hedefliyor. İşte Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçının detayları!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 11:46
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman? Saati, kanalı, muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'de son sürat devam eden şampiyonluk yarışında kritik bir mücadeleye çıkacak. Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Eryaman Stayumu'nda karşılaşacak olan Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı puan kaybının ardından şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Anfield'da sakatlanın Osimhen'in kadroya döndüğü müjdesini de paylaşan Cimbom, geçen hafta Kocaelispor karşısında aldığı beraberliğin acısını Ankara deplasmanında çıkarmak niyetinde. Başkent engelini aşarak haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisine moralli girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı sarı kart sınırında yer alıyor. Gençlerbirliği ise 25 puanla yerleştiği 15. sıradan küme düşme tehlikesini ensesinde hissediyor. 9 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Volkan Demirel'in öğrencileri, taraftarı önünde G.Saray'ı devirerek kendini affettirmenin peşinde. Peki Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman?

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı saat kaçta?

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele, saat 20.00'de start alacak.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı şifresiz mi?

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele, Bashiru, Oğulcan, Tongya, Traore, Metehan, Koita

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Lang, Barış Alper

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçını yönetmesi için Batuhan Kolak görevlendirildi. Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve O. Gökhan Bilir üstlenecek.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı hakemi kim?

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Kritik mücadelenin VAR hakemi henüz resmi olarak açıklanmadı. TFF'nin maç saatine birkaç saat kala duyuracağı isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı VAR hakemi kim?

100. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 99 maçta sarı-kırmızılılar 56, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 175 golüne, Gençlerbirliği 103 golle yanıt verdi.

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 6 farkla üstünlüğü bulunuyor. Başkentteki 49 lig maçında Galatasaray 21, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 70 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 58 golle karşılık verdi.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ayrıntıları

SON 4 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 4 müsabakayı sarı-kırmızılılar 3 puanla kapattı. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde yapılan maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Rekabette söz konusu müsabakanın ardından 4 maçı da Galatasaray galip tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçından son notlar

BAŞKENT DEPLASMANINDA SORUN YAŞIYOR

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı son 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonuyla başlayan süreçte kırmızı-siyahlılarla deplasmanda yaptığı 8 müsabakada 2 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı detayları

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.

"Yaptığı hata affedilecek gibi değil"
Yıldırım ile Uslu arasında flaş diyalog!
Yeşilçam'ın koca çınarı Ahmet Mekin’den yürek yakan sözler! 93 yaşındaki ömrüne bakın neler sığdırmış...
Hürmüz Boğazı yeniden kapandı | Trump'ın Lübnan açıklaması Netanyahu'yu şoke etti
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı!
Ahmet Çakar'dan flaş F.Bahçe sözleri!
