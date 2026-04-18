CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan Oh için dudak uçuklatan bonservis talebi! İşte o rakam

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Siyah beyazlılar, 25 yaşındaki forvet için uzun vadede gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alırken, yönetimin, Güney Koreli futbolcu için belirlediği bonservis ücreti ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 11:06
Beşiktaş'ın Genk'ten 14 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, ortaya koyduğu performansla beklentileri aşan bir başlangıç yaptı. Geçmişte Stuttgart'a transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı futbolcu, siyah-beyazlılarda çıktığı 10 maçta Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Sabah'ın haberine göre, Güney Koreli forvetin birçok takım tarafından scoutlar aracılığı ile takibe alındığı belirtildi. Beşiktaşlı kurmaylar, Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcu için yakın vadede gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Çünkü gelecek sezon şampiyonluk için mücadele vermeyi hedefleyen Kartal'da teknik ekibin planlamasının merkezinde yer alıyor. Yönetim, sonraki süreçte oyuncuyu 40 milyon Euro civarında bir rakama satmanın hesaplarına yapıyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, ayrıca Oh'un Güney Kore formasıyla Dünya Kupası'nda değerini daha da artıracağını düşünüyor.

NE YAPTI?

Siyah beyazlı forma ile 10 resmi maçta görev alan Hyeon-gyu Oh, 850 dakika sahada kaldı. 7 kez fileleri havalandırıp, 1 de asist yaptı. Toplamda skora 8 kez katkı sağladı.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
