Beşiktaş'tan Oh için dudak uçuklatan bonservis talebi! İşte o rakam

Beşiktaş'ın Genk'ten 14 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, ortaya koyduğu performansla beklentileri aşan bir başlangıç yaptı. Geçmişte Stuttgart'a transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı futbolcu, siyah-beyazlılarda çıktığı 10 maçta Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Sabah'ın haberine göre, Güney Koreli forvetin birçok takım tarafından scoutlar aracılığı ile takibe alındığı belirtildi. Beşiktaşlı kurmaylar, Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcu için yakın vadede gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Çünkü gelecek sezon şampiyonluk için mücadele vermeyi hedefleyen Kartal'da teknik ekibin planlamasının merkezinde yer alıyor. Yönetim, sonraki süreçte oyuncuyu 40 milyon Euro civarında bir rakama satmanın hesaplarına yapıyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, ayrıca Oh'un Güney Kore formasıyla Dünya Kupası'nda değerini daha da artıracağını düşünüyor.

NE YAPTI?

Siyah beyazlı forma ile 10 resmi maçta görev alan Hyeon-gyu Oh, 850 dakika sahada kaldı. 7 kez fileleri havalandırıp, 1 de asist yaptı. Toplamda skora 8 kez katkı sağladı.