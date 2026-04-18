Spor yazarları Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

İkinci yarının hemen başında hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağını bütün Fenerbahçeli futbolcular adeta seyretti. Ali Sowe akıl dolu bir vuruşla Ederson'u avladı. Bir anda Kadıköy'de buz gibi bir hava esmeye başladı. Golden sonra Çaykur Rizespor daha iyi top yapmaya başlarken, Fenerbahçe oyun disiplininden uzaklaştı. Tedesco'dan hemen iki hamle birden geldi. Archie Brown ve Nene çıkarken; Levent ve Musaba oyuna girdi. Bu değişiklikler de Fenerbahçe'ye bir hareket getiremedi. Çaykur Rizespor oyunu istediği gibi yönlendirmeye başladı. Çaykur Rizespor'da sahanın iyilerinden Samet Akaydin'in ikinci sarıdan atılmasıyla maçın kaderi bir anda değişti.

Kırmızı karttan kısa bir süre sonra Çaykur Rizespor ceza sahasında yaşanan penaltı pozisyonu tribünlere de hareket ve heyecan getirdi. Pozisyonda Taylan Antalyalı, Talisca'nın ayağına vuruyor. Pozisyon tartışmasız net penaltı. VAR'da bu pozisyon neden bu kadar uzun süre incelendi anlam veremedim. Atışı kullanan Talisca skora dengeyi getirdi. Fenerbahçe bu golden sonra rakibin 10 kişi kalmasından da yararlanarak maçı tek kaleye çevirdi. Musaba'nın ortasında Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye ikinci golü getirdi. Kadıköy adeta bir bayram yerine döndü. Tribünler şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Ama Fenerbahçeli futbolcuların ve Tedesco'nun unuttuğu bir şey vardı. Maç daha bitmemişti. Uzatmaların son saniyelerinde Oğuz Aydın gereksiz yere kaleci Fofana'ya faul yaptı.