Spor yazarları Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 08:49 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 08:55
Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında bir an önce gol bulmak isteyince gereksiz yere telaş yaptı. Bir türlü gelmeyen gol, sarı-lacivertli oyuncuları sinirlendirdi, panik havasına soktu. Oysa muhteşem bir seyirci desteği ile oynayan Fenerbahçeli oyuncular, sakin kalıp, organize ataklar yapabilseydi ilk 45'te skor tabelasını değiştirebilirlerdi. Çaykur Rizespor ilk bölümde merkezi çok iyi kapattı. Çok iyi savunma yaptı. İlk yarıda iki takımın da birer net pozisyonu vardı. Karadeniz ekibi, maçın yıldızı Ali Sowe'un pozisyonunda gole çok yaklaştı. Ancak köşeye giden topu kaleci Ederson iyi çıkardı. Fenerbahçe adına ise net pozisyona giren oyuncu Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem'in füze gibi giden şutunda Fofana çok iyi bir kurtarış yaptı. Fenerbahçe ilk yarıda Semedo'nun kanadından çok fazla rakibi zorlayamadı. Nene de çok etkili olamadı.
İkinci yarının hemen başında hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağını bütün Fenerbahçeli futbolcular adeta seyretti. Ali Sowe akıl dolu bir vuruşla Ederson'u avladı. Bir anda Kadıköy'de buz gibi bir hava esmeye başladı. Golden sonra Çaykur Rizespor daha iyi top yapmaya başlarken, Fenerbahçe oyun disiplininden uzaklaştı. Tedesco'dan hemen iki hamle birden geldi. Archie Brown ve Nene çıkarken; Levent ve Musaba oyuna girdi. Bu değişiklikler de Fenerbahçe'ye bir hareket getiremedi. Çaykur Rizespor oyunu istediği gibi yönlendirmeye başladı. Çaykur Rizespor'da sahanın iyilerinden Samet Akaydin'in ikinci sarıdan atılmasıyla maçın kaderi bir anda değişti.
Kırmızı karttan kısa bir süre sonra Çaykur Rizespor ceza sahasında yaşanan penaltı pozisyonu tribünlere de hareket ve heyecan getirdi. Pozisyonda Taylan Antalyalı, Talisca'nın ayağına vuruyor. Pozisyon tartışmasız net penaltı. VAR'da bu pozisyon neden bu kadar uzun süre incelendi anlam veremedim. Atışı kullanan Talisca skora dengeyi getirdi. Fenerbahçe bu golden sonra rakibin 10 kişi kalmasından da yararlanarak maçı tek kaleye çevirdi. Musaba'nın ortasında Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye ikinci golü getirdi. Kadıköy adeta bir bayram yerine döndü. Tribünler şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Ama Fenerbahçeli futbolcuların ve Tedesco'nun unuttuğu bir şey vardı. Maç daha bitmemişti. Uzatmaların son saniyelerinde Oğuz Aydın gereksiz yere kaleci Fofana'ya faul yaptı.
Fofana'nın ceza sahasına gönderdiği topa yükselip aşırtma bir kafa vuruşu yapan Sagnan maçın skorunu belirledi. Kadıköy yine buz kesti. Tribünlerde inanılmaz bir hayal kırıklığı ve büyük bir sessizlik. Çıt yok! Şampiyon olmak isteyen bir takım, 10 kişi kalan rakibini öne geçtiği bir maçta yener! Evinde oynuyorsun, öndesin, rakibin pili bitmiş, tükenmiş ve sen uzatmalarda gol yiyorsun! O zaman şampiyon olamazsın! Bir sözüm de Ederson'a! Tonla para alıyorsun, kurtardığın bir maç bile yok! O nasıl boşa çıkmaktır öyle! Yazıktır günahtır, sana verilen milyonlarca euro'lara! Ya Çağlar'a ne demeli! Bu Çağlar'ı ben halı saha maçlarına bile çağırmam! Bu maça çıkana kadar şampiyonluk Fenerbahçe'nin elindeydi. Bu sonuçla artık elinde değil! Hatta artık şampiyonluk çok uzak. İkincilik bile tehlikeye girdi. 25 milyon Fenerbahçe taraftarı dün yine saç-baş yoldu, kahroldu, yıkıldı, hüsran yaşadı. Gözyaşı döktü! Yönetimin yerinde olsam bu Tedesco'yu hemen gönderirim. Ültimatom vermek hikaye
EMRE BOL-STRESİ YENEMEDİN
Bundan sonra her maç zor her maç final. Böyle bir ortamda sinirlerine hakim olan, sakin oynayan şampiyonluğu kazanacak. Çaykur Rizespor açık futbol oynayan bir takımdı. Takımdı diyorum zira Fenerbahçe karşısında daha çok 1. bölgede beklemeyi tercih ettiler! Fenerbahçe'nin tam 7 ceza sınırında oyuncusu vardı. Benim anlayamadığım bazı Rizesporlu futbolcular özellikle Guendoizi'nin kart görmesi için çok uğraştılar. Gereksiz tartışmaların içerisine çekmeye çalıştılar. Allah'tan Guendoizi'de sınırdaki diğer oyuncular bu tuzağa düşmedi. İkinci yarının hemen başında sarılacivertlilerin hastalığı yine nüksetti. İçeriye kanatlardan yapılan her orta sıkıntı oluyor. Ceza sahası içinde engel olamıyorsan en azından ortaları elgelleyin diye bin defa yazdım, söyledim.
Fenerbahçe'nin ilk kez bu kadar sonuçsuz ataklar yaptı. Kenar ortalarına vuracak adamın zaten yok üzerine rakip bir de Talisca'yı iyi marke edince inanılmaz etkisiz kaldılar. Sonrasında gereksiz sert oynayan Çaykur Rizesporlular geçte olsa hakedilen kırmızıyı gördü. Fazlasını bile görebilirlerdi! Taylan'ın Talisca'ya yaptığı hareket penaltının babasıydı. Stres gerçekten çok kötü bir şey… İnsan yapabileceği yapamayacak hale geliyor. 10 kişi rakibe karşı son dakikada gol yemek Fenerbahçe'ye özgü bir durum herhalde. Ederson aptalca hatasıyla haftaya şampiyonluk maçına çıkacakken şimdi yine rakibin Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceksin. Böyle rezalet olmaz. Böyle yaparak nasıl şampiyon olacaksın? Stresi yenemezsen şampiyonluk gelmez!
GÜRCAN BİLGİÇ-ŞANSSIZLIK DEĞİL!
Takımı şampiyon yapması için alınanların, dün gece veya sezon boyunca yaptıkları hataların bedelini ödüyor Fenerbahçe. Üstelik kendi sahasında öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla, son saniyelerdeki acemiliklerle veya kritik anlardaki hatalarla, eline aldığı sezon finalini yine "ikram listesi"ne soktular. Rizespor sezondaki en fazla sarı kartı gördüğü maçı oynadı. Üstüne kırmızı ile de eksik kaldı. 65'e geldiklerinde nefesleri ve güçleri de kalmadı. Bu mücadeleyi aşmak, sakin kalmak, her şeyin ötesinde Galatasaray finaline cezalı olmadan gitmek zorundaydı Fenerbahçe takımı.
İlk yarıda öne oynadılar ama duran toplarda da, final paslarında da yeteneksiz kaldılar. Rizespor ikinci yarı başında öne geçtiğinde yeni bir plan ve akıl lazımdı. Tedesco, İsmail ile orta sahada kalabalıklaştı, Musaba ile de bire biri istedi. İki hamle de sonuç verdi; top Fenerbahçe'de kaldı, Musaba ikinci golün asistini yaptı. Talisca'nın sert markajda kaybolması, sürprizlere kapalı olduğu anlamına gelmiyor. Kazanılan penaltıda da O vardı, geceyi bayram yerine çeviren golün hazırlanışında da.
Eksik rakip, uzatmaların son saniyeleri, coşkulu tribünlerle, planlar bir hafta sonrası için yapılırken, Fenerbahçe'nin klasik defans sarsaklığı devreye girdi. Geriye çekildiler, gereksiz faülü yaptılar, çok rahat alması gereken topta Ederson kendi oyuncusuna çarptı, Çağlar da alnına gelen topu kendi kalesine attı. Korku hikayesi gibi... Elbette başını öne eğmeden bekleyeceksin. Fenerbahçe'nin rahat şampiyon olduğu sezon yok zaten. Bir an önce toparlanıp, derbiye odaklanmaları gerekiyor. Eğer dün VAR devreye girip, Fenerbahçe için "penaltı" çağrısı yapmışsa, bütün takımlar hakemden medet ummadan, hak etmek zorunda.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.