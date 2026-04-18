Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Bursaspor taraftarından şampiyonluk maçına özel koreografi

Bursaspor taraftarından şampiyonluk maçına özel koreografi

Bursaspor taraftarı, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın Somaspor ile sahalarında oynayacakları ve puan almaları halinde şampiyon olacakları kritik maçta 40 bin kartonla stadın büyük bir bölümünü kapsayacak koreografi sergileyecek.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 11:42
Bursaspor taraftarından şampiyonluk maçına özel koreografi

Bursaspor, 33. hafta karşılaşmasında 19 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda Somaspor'u ağırlayacak.

Bursa temsilcisi, bu maçtan 1 puanla ayrılması halinde Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Aliağa Futbol karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek ve Trendyol 1. Lig'e yükselecek.

Teksas Taraftar Grubu, bu maç için farklı renklerden oluşan 40 bin kartonla koreografi hazırladı.

Günler öncesinden planlanan bu çalışmayla Bursaspor taraftarı, statta adeta görsel şov yapacak.

Hareketli kurguyla seyircilerin yapacağı sürpriz koreografiyi ise taraftar ilk kez o an görecek ve coşkuya ortak olacak.

"MAÇA GELENLERE ÇOK GÜZEL BİR ANI YAŞATACAĞIZ"

Teksas Taraftar Grubu liderlerinden Sedat Yıldız, zor günleri geride bıraktıklarını ve tüm camianın birbirine kenetlendiğini dile getirdi.

Yıldız, Somaspor maçı için şampiyonluğa yakışır bir koreografi hazırladıklarını ifade etti.

Farklı tekniklerle bu koreografiyi ilk kez deneyeceklerini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Üç tribünde koreografi yapacağız. Bazı bloklarda da kartonlar çift taraflı olacak. Hareketli bir çalışma planlıyoruz. Güzel olacak. Maça gelen taraftarımız da talimatları daha iyi anlayıp ona göre hareket ederse daha iyi bir koreografi ortaya çıkartırız. Türkiye'de hiçbir takımın başaramadığı bir koreografiyi yansıtacağız. Eğer bunu başarabilirsek Türkiye, belki de Avrupa bizi konuşacak. Öyle bir koreografi hazırlıyoruz. Maça gelenlere çok güzel bir anı yaşatacağız. Bursaspor'un büyüklüğünü burada gösterip bir üst lige sağlam adımlarla gideceğiz."

"YAKLAŞIK 1500 KİŞİ GÜNLERDİR BURADA EMEK VERİYOR"

Teksas Taraftar Grubu Medya Sorumlusu ve koreografinin tasarımcısı Batuhan Uzan da yıllardır Bursaspor için tribünde mücadele verdiğini söyledi.

Bir dönem Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini anımsatan Uzan, "Biz aslında alt liglerin takımı hiç olmadık. Geldiğimiz süreçte alt liglere düştük ama buradan çok sağlam bir şekilde kalkmasını bildik." dedi.

Uzan, geçen sezon da dikkati çeken bir koreografi yaptıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Nesine 2. Lig'e veda ederken bir koreografi çalışmamız olacak. Bu koreografi çalışmamız bizlerin bu lige bıraktığı güzel bir hatıra mesajı. Üç tribünden oluşan bir koreografi çalışmamız var. Sürprizlerle dolu olan bir koreografi çalışmamız var. Burada günlerdir verdiğimiz emeğin sonucunu almak istediğimiz bir maç olacak. Oluşturacağımız koreografi de Türkiye'ye Bursaspor'un büyüklüğünün değişmez olduğu mesajını verdiğimiz bir çalışma olacak. 35 bin koltuğa birer tane karton bırakıyorsunuz ve ortaya çıkan bir mesaj Türkiye'ye, belki de dünyaya bir mesaj oluyor. Yaklaşık 1500 kişi günlerdir burada emek veriyor."

"Yaptığı hata affedilecek gibi değil"
Yıldırım ile Uslu arasında flaş diyalog!
DİĞER
Fenerbahçe – Rizespor maçında penaltı ve kırmızı kart doğru muydu? Mustafa Çulcu son noktayı koydu
Hürmüz Boğazı yeniden kapandı | Trump'ın Lübnan açıklaması Netanyahu'yu şoke etti
