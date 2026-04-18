Ziraat Türkiye Kupası
Lorient-Marsilya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligue 1’de 38 puanla 9. sırada yer alan Lorient, 52 puanla 4. basamakta bulunan Marsilya’yı ağırlıyor. İlk 3 yarışından kopmak istemeyen konuk ekip Marsilya, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek Şampiyonlar Ligi vizesi için avantajını korumayı hedefliyor. Orta sıralardaki Lorient ise taraftarı önünde kazanarak Avrupa potasıyla arasındaki farkı kapatmak niyetinde. Peki, Lorient - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 10:05
Fransa'da sezonun son bölümüne girilirken Marsilya, istikrarlı performansını sürdürerek Devler Ligi potasında kalmayı başardı. 52 puanla 4. sırada bulunan ve 3. Lille'in hemen ensesinde yer alan ev sahibi, hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Marsilya bu deplasmanda kazanarak, rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ev sahibi Lorient ise sezonun genelinde inişli çıkışlı bir grafik çizse de 38 puanla 9. sırada, Avrupa Konferans Ligi potasının uzağında kalmadı. Ancak son haftalarda gol yollarında yaşanan tıkanıklık teknik heyeti düşündürüyor. Sahasında oynadığı maçlarda disiplinli savunmasıyla bilinen Lorient, Marsilya'nın güçlü hücum hattını durdurup hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalışacak. İşte Lorient-Marsilya maçının detayları!

Lorient-Marsilya MAÇI NE ZAMAN?

Ligue 1'in 30. haftasındaki Lorient-Marsilya maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 18.00'de yapılacak.

Lorient-Marsilya MAÇI HANGİ KANALDA?

Lorient-Marsilya maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lorient-Marsilya MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lorient: Mvogo; Meite, Faye, Adjei; Silva, Cadiou, Avom, Fadiga; Makengo, Pagis; Dieng

Marsilya: Rulli: Pavard, Balerdi, Medina; Weah, Hojbjerg, Nadir, Paixao; Greenwood, Gouiri; Aubameyang

"Yaptığı hata affedilecek gibi değil"
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi
Fenerbahçe – Rizespor maçında penaltı ve kırmızı kart doğru muydu? Mustafa Çulcu son noktayı koydu
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle görüntüleri sızdı: Hem arabada hem yatta
Ahmet Çakar'dan flaş F.Bahçe sözleri!
"Kurtardığın bir maç bile yok!"
Lille-Nice maçı hangi kanalda? Lille-Nice maçı hangi kanalda? 10:19
Angers-Le Havre maçı hangi kanalda? Angers-Le Havre maçı hangi kanalda? 10:12
Lorient-Marsilya maç bilgileri! Lorient-Marsilya maç bilgileri! 10:05
"Yaptığı hata affedilecek gibi değil" "Yaptığı hata affedilecek gibi değil" 10:00
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! 09:56
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi 09:53
Daha Eski
Leeds United-Wolverhampton maçı ayrıntıları! Leeds United-Wolverhampton maçı ayrıntıları! 09:51
Brentford-Fulham maçı hangi kanalda? Brentford-Fulham maçı hangi kanalda? 09:28
Ahmet Çakar'dan flaş F.Bahçe sözleri! Ahmet Çakar'dan flaş F.Bahçe sözleri! 09:14
Hatayspor-Sakaryaspor maç bilgileri! Hatayspor-Sakaryaspor maç bilgileri! 09:10
Kocaelispor-Göztepe maç bilgisi! Kocaelispor-Göztepe maç bilgisi! 09:00
"Kurtardığın bir maç bile yok!" "Kurtardığın bir maç bile yok!" 08:48