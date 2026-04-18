Lorient-Marsilya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa'da sezonun son bölümüne girilirken Marsilya, istikrarlı performansını sürdürerek Devler Ligi potasında kalmayı başardı. 52 puanla 4. sırada bulunan ve 3. Lille'in hemen ensesinde yer alan ev sahibi, hücumdaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Marsilya bu deplasmanda kazanarak, rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ev sahibi Lorient ise sezonun genelinde inişli çıkışlı bir grafik çizse de 38 puanla 9. sırada, Avrupa Konferans Ligi potasının uzağında kalmadı. Ancak son haftalarda gol yollarında yaşanan tıkanıklık teknik heyeti düşündürüyor. Sahasında oynadığı maçlarda disiplinli savunmasıyla bilinen Lorient, Marsilya'nın güçlü hücum hattını durdurup hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalışacak. İşte Lorient-Marsilya maçının detayları!

Lorient-Marsilya MAÇI NE ZAMAN?

Ligue 1'in 30. haftasındaki Lorient-Marsilya maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 18.00'de yapılacak.

Lorient-Marsilya MAÇI HANGİ KANALDA?

Lorient-Marsilya maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lorient-Marsilya MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lorient: Mvogo; Meite, Faye, Adjei; Silva, Cadiou, Avom, Fadiga; Makengo, Pagis; Dieng

Marsilya: Rulli: Pavard, Balerdi, Medina; Weah, Hojbjerg, Nadir, Paixao; Greenwood, Gouiri; Aubameyang