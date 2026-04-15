Haberler EuroLeague Fenerbahçe Opetli basketbolcu Alperi Onar, EuroLeague'de şampiyonluk için iddialı!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar, FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final öncesi konuştu. 15-19 Nisan tarihleri arasında Zaragoza'da düzenlenecek organizasyonda sarı-lacivertliler tarihlerinin 3. Avrupa kupası için mücadele edecek. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 11:59
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar, FIBA Avrupa Ligi'ni şampiyon tamamlamak için oldukça motive olduklarını söyledi. Sarı-lacivertliler, İspanya'nın Zaragoza kentinde 15 Nisan'da başlayacak ve 19 Nisan'da sona erecek Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda tarihinin 3. Avrupa kupası için mücadele edecek.

Fenerbahçe Opet, yarı finalde Spar Girona (İspanya)-Umana Reyer (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Alperi Onar, organizasyon öncesi soruları yanıtladı.

Final için hazır olduklarını belirten Alperi, "Takım olarak çok motiveyiz ve heyecanlıyız. Keyfimiz yerinde çünkü hedeflediğimiz üç kupayı kazandık. Şimdi dördüncüsü için yola çıkacağız. Stewart aramıza katıldı. Onunla antrenmanlarımıza başladık. Oldukça heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli basketbolcu, 6'lı Final'de yer alan takımları yakından tanıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sezon içinde maç yaptığımız rakipler. Finale gidiyorsanız şampiyon olmak için her rakibi yenmek zorundasınız. O yüzden herkese ayrı ayrı hazırız ve motiveyiz çünkü bizim parolamız şampiyonluk. O yüzden rakip fark etmiyor. Önemli olan kendi istediklerimizi, çalıştıklarımızı orada sahaya yansıtabilmek. O yüzden kendimize daha çok odaklıyız. Çalıştığımız her şeyi sahaya yansıtarak kupamızı alıp döneceğimizi umuyorum."

"(TÜRK FİNALİ) ÇOK GÜZEL OLUR"

Alperi Onar, Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşı karşıya gelme ihtimallerinin bulunduğunu söyledi.

Böyle bir durumun Türk basketbolu açısından önemli olacağını dile getiren Alperi, "Derbi olması çok daha keyifli olur. Hem Türk basketbolu açısından hem de taraftarlar açısından çok güzel olur. Ama dediğim gibi orası çok farklı. Bütün sürprizlere açık bir turnuva. O yüzden biz şu an rakibimizin kim olacağını düşünmüyoruz. Kendi basketbolumuza odaklanıyoruz. Umarım bir Türk finali olur ve derbi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarları takımı desteklemeye davet eden milli basketbolcu, "Onlar bizim her zaman yanımızda. Avrupa Ligi deplasmanı, Türkiye ligi deplasmanı, evimizdeki maçlar... Eminim ki yine orada olacaklar. Geçen sene de oradalardı. Onları bekliyoruz. Gelemeyen bütün taraftarlarımız eminim televizyonları başından bize muhteşem enerjilerini yollayacaklar. Umuyorum ki çok güzel bir turnuva geçireceğiz. Hep beraber kupamızı kutlayacağız." diye konuştu.

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Lukaku çalımı!
Ezeli rakipler arasında transfer derbisi!
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 14 NİSAN 2026 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Gülistan Doku önce gömüldü sonra taşındı! Gizli tanık Şubat'ın ifadesi bomba gibi düştü: İşte kazılan yapılan Pertek Koçpınar köyü
Oulai için akılalmaz teklif! Kesenin ağzını açtılar
Tedesco'dan flaş Guendouzi kararı!
Göztepe'de iç saha krizi! Göztepe'de iç saha krizi! 11:50
VakıfBank'da şampiyonluk, Fenerbahçe'de seri! VakıfBank'da şampiyonluk, Fenerbahçe'de seri! 11:39
Göztepe'nin kalecisine Polonya'dan transfer kancası! Göztepe'nin kalecisine Polonya'dan transfer kancası! 11:39
Fenerbahçe Beko'nun rakibi LDLC Asvel! Fenerbahçe Beko'nun rakibi LDLC Asvel! 11:23
Adem Köz'den açıklamalar! Adem Köz'den açıklamalar! 11:12
Arsenal - Sporting Lizbon maçı bilgileri Arsenal - Sporting Lizbon maçı bilgileri 11:07
Daha Eski
Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! Ezeli rakipler arasında transfer derbisi! 10:54
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Lukaku çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Lukaku çalımı! 10:48
Portland Trail Blazers play-off'a kaldı! Portland Trail Blazers play-off'a kaldı! 10:41
Yönetimden flaş hamle! Kemerburgaz'da radikal kararlar Yönetimden flaş hamle! Kemerburgaz'da radikal kararlar 10:38
Kayserispor 4 büyükleri geçemedi! Kayserispor 4 büyükleri geçemedi! 10:32
Allianz Arena'da devlerin savaşı! Allianz Arena'da devlerin savaşı! 10:20