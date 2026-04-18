Lille-Nice maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Fransa'da sezonun son düzlüğüne girilirken Lille, gösterdiği istikrarlı performansla devler ligi kapısını ardına kadar araladı. Son 5 maçında 4 galibiyet alan ev sahibi ekip, özellikle maçların son bölümlerindeki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Kendi sahasında kurduğu baskıyla rakiplerini boğan Lille, Nice karşısında da favori olarak sahaya çıkıyor. Konuk ekip Nice için ise işler pek yolunda gitmiyor. Son 8 haftada kalesinde gördüğü 18 golle ligin en çok gol yiyen takımı olan güney ekibi, 28 puanla ateş hattının hemen üzerinde yer alıyor. İşte Lille-Nice maçının detayları!

Lille-Nice MAÇI NE ZAMAN?

Ligue 1'in 30. haftasındaki Lille-Nice maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 22.05'te yapılacak.

Lille-Nice MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Nice maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lille-Nice MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille: Özer; Meunier, Alexsandro, Mandi, Perraud; Bentaleb, Andre; Mukau, Haraldsson, Correia; Fernandez-Pardo

Nice: Diouf; Mendy, Oppong, Bard; Clauss, Louchet, Coulibaly, Abdi; Wahi, Diop; Cho