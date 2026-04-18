Lille-Nice maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Lille-Nice maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ligue 1’de 53 puanla 3. sırada yer alan Lille, 28 puanla 15. basamakta bulunan Nice’i konuk ediyor. Lider PSG ve takipçisi Lens’in ardından yerini korumak isteyen Lille, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Nice ise düşme hattıyla arasındaki 4 puanlık farkı korumak ve deplasmandan puanla dönerek moral bulmak niyetinde. Peki, Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lille-Nice maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Lille-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa'da sezonun son düzlüğüne girilirken Lille, gösterdiği istikrarlı performansla devler ligi kapısını ardına kadar araladı. Son 5 maçında 4 galibiyet alan ev sahibi ekip, özellikle maçların son bölümlerindeki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Kendi sahasında kurduğu baskıyla rakiplerini boğan Lille, Nice karşısında da favori olarak sahaya çıkıyor. Konuk ekip Nice için ise işler pek yolunda gitmiyor. Son 8 haftada kalesinde gördüğü 18 golle ligin en çok gol yiyen takımı olan güney ekibi, 28 puanla ateş hattının hemen üzerinde yer alıyor. İşte Lille-Nice maçının detayları!

Lille-Nice MAÇI NE ZAMAN?

Ligue 1'in 30. haftasındaki Lille-Nice maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 22.05'te yapılacak.

Lille-Nice MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Nice maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lille-Nice MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille: Özer; Meunier, Alexsandro, Mandi, Perraud; Bentaleb, Andre; Mukau, Haraldsson, Correia; Fernandez-Pardo

Nice: Diouf; Mendy, Oppong, Bard; Clauss, Louchet, Coulibaly, Abdi; Wahi, Diop; Cho

Dursun Özbek kesenin ağzını açtı!
"Yaptığı hata affedilecek gibi değil"
DİĞER
Kahramanmaraş okul saldırısı sonrası skandal paylaşım! Biricik Suden'e tepkiler çığ gibi
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle görüntüleri sızdı: Hem arabada hem yatta
Ahmet Çakar'dan flaş F.Bahçe sözleri!
Oh için dudak uçuklatan bonservis talebi!
Trabzonspor RAMS Başakşehir'i konuk edecek Trabzonspor RAMS Başakşehir'i konuk edecek 11:16
Beşiktaş Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş Samsunspor'a konuk olacak 11:14
Oh için dudak uçuklatan bonservis talebi! Oh için dudak uçuklatan bonservis talebi! 11:06
Lille-Nice maçı hangi kanalda? Lille-Nice maçı hangi kanalda? 10:19
Angers-Le Havre maçı hangi kanalda? Angers-Le Havre maçı hangi kanalda? 10:12
Lorient-Marsilya maç bilgileri! Lorient-Marsilya maç bilgileri! 10:05
Daha Eski
"Yaptığı hata affedilecek gibi değil" "Yaptığı hata affedilecek gibi değil" 10:00
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! 09:56
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi 09:53
Leeds United-Wolverhampton maçı ayrıntıları! Leeds United-Wolverhampton maçı ayrıntıları! 09:51
Brentford-Fulham maçı hangi kanalda? Brentford-Fulham maçı hangi kanalda? 09:28
Ahmet Çakar'dan flaş F.Bahçe sözleri! Ahmet Çakar'dan flaş F.Bahçe sözleri! 09:14