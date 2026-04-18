Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şampiyonluk yolunda kesenin ağzını açtı!
Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk adına iştahlandı. Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, elini taşın altına koydu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 09:56 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 10:05
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başkent'te Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar, dün akşam Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk için daha da iştahlandı.
Geçen hafta kendi evinde Kocaelispor'a puan kaybeden Galatasaray, Başkent'ten istediği sonucu alıp puan farkını artırmak ve geçen haftayı unutturmak istiyor.
Bu doğrultuda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, elini taşın atına koydu.
Sabah'ın haberine göre; Özbek, bu hafta Kemerburgaz'da tam gün mesai yaptı. Kocaelispor beraberliğinin ardından tesiste vakit geçiren başkan, önce hocası Okan Buruk, sonra oyuncularla görüşerek moral verdi.
Haberde yer alan detaylarda; takımı yalnız bırakmayan sarı-kırmızılıların başkanının, Gençlerbirliği maçına özel prim belirlediği ve kesenin ağzını açtığı ifade ediliyor.