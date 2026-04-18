Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hoffenheim-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'da sezonun en kritik virajlarından birine girilirken, futbolseverler PreZero Arena'da yüksek tempolu bir mücadeleye şahitlik edecek. Hoffenheim, bu sezon özellikle hücum hattındaki üretkenliğiyle ligin en tehlikeli takımlarından biri haline geldi. 51 puanla Avrupa bileti yarışının tam kalbinde yer alan ev sahibi, taraftarı önünde Dortmund'u devirerek moral depolamak istiyor. Konuk ekip ise sezonun genelinde sergilediği istikrarlı performansı taçlandırmak niyetinde. 64 puanla ikinci sırada yer alan Dortmund, zirve yarışından kopmamak ve arkasından gelen takımlarla olan puan farkını açmak için kazanmak zorunda. İşte Hoffenheim-Borussia Dortmund maçının detayları!

Hoffenheim-Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 30. haftasındaki Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 16.30'da yapılacak.

Hoffenheim-Borussia Dortmund MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim-Borussia Dortmund MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Bernardo; Promel, Avdullahu, Burger; Lemperle, Asllani, Toure

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Svensson; Beier, Silva, Brandt