CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga’da 51 puanla 6. sırada yer alan Hoffenheim, 64 puanla ligin 2. basamağında bulunan Borussia Dortmund’u ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi potasıyla arasındaki farkı kapatmak isteyen ev sahibi ekip, sahasında devirmeyi hedeflediği rakibi karşısında mutlak galibiyet peşinde. Liderin en yakın takipçisi Dortmund ise bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek ikincilik koltuğunu sağlama almak istiyor. Peki, Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 13:43
Hoffenheim-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya'da sezonun en kritik virajlarından birine girilirken, futbolseverler PreZero Arena'da yüksek tempolu bir mücadeleye şahitlik edecek. Hoffenheim, bu sezon özellikle hücum hattındaki üretkenliğiyle ligin en tehlikeli takımlarından biri haline geldi. 51 puanla Avrupa bileti yarışının tam kalbinde yer alan ev sahibi, taraftarı önünde Dortmund'u devirerek moral depolamak istiyor. Konuk ekip ise sezonun genelinde sergilediği istikrarlı performansı taçlandırmak niyetinde. 64 puanla ikinci sırada yer alan Dortmund, zirve yarışından kopmamak ve arkasından gelen takımlarla olan puan farkını açmak için kazanmak zorunda. İşte Hoffenheim-Borussia Dortmund maçının detayları!

Hoffenheim-Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 30. haftasındaki Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 16.30'da yapılacak.

Hoffenheim-Borussia Dortmund MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim-Borussia Dortmund MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Kabak, Bernardo; Promel, Avdullahu, Burger; Lemperle, Asllani, Toure

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Svensson; Beier, Silva, Brandt

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
