Ziraat Türkiye Kupası
Almanya Bundesliga CANLI | Werder Bremen-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

CANLI | Werder Bremen-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga’da 28 puanla 15. sırada yer alan Werder Bremen, 31 puanla 13. basamakta bulunan ezeli rakibi Hamburger SV’yi ağırlıyor. Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Bremen, taraftarı önünde kazanarak nefes almak isterken; Hamburg, derbi galibiyetiyle alt sıralarla bağını tamamen koparmayı hedefliyor. Peki, Werder Bremen - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 13:12
Almanya'nın en büyük rekabetlerinden biri olan Kuzey Derbisi, bu kez ligde kalma mücadelesinin gölgesinde ancak her zamanki tutkusuyla oynanıyor. Ev sahibi Werder Bremen, son haftalarda aldığı üst üste mağlubiyetlerle kendisini bir anda ateş hattının sınırında buldu. Teknik direktör Daniel Thioune yönetimindeki ekip, Weserstadion'un büyülü atmosferinde ezeli rakibini devirerek hem moral bulmak hem de ligdeki konumunu sağlama almak istiyor. Konuk ekip ise yıllar sonra döndüğü Bundesliga'da tutunma çabasını sürdürüyor. 31 puanla rakibinin 3 puan önünde yer alan Hamburg, deplasmanda alacakları bir galibiyetle hem ikili averajda öne geçmeyi hem de Bremen'i alt sıralarda bırakmayı amaçlıyor. Sezonun ilk yarısında Hamburg'da oynanan nefes kesen maçı ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı; Bremen şimdi bu sonucun rövanşını alma peşinde. İşte Werder Bremen-Hamburg maçının detayları!

Werder Bremen-Hamburg MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 30. haftasındaki Werder Bremen-Hamburg maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 16.30'da yapılacak.

Werder Bremen-Hamburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-Hamburg maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Werder Bremen-Hamburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Deman; Bittencourt, Lynen; Grull, Schmid, Agu; Njinmah

Hamburg: Fernandes; Omari, Torunarigha, Elfadli; Mikelbrencis, Gronbaek, Remberg, Balde; Vieira; Konigsdorffer, Philippe

Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! "F.Bahçe çürümüşlük içinde"
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda olay sözler! "Bunları kim transfer etti..."
Yıldırım ile Uslu arasında flaş diyalog!
"Yaptığı hata affedilecek gibi değil"
Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? 13:43
Bayer Leverkusen-Augsburg maçı hangi kanalda? 13:26
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan Saran'a kongre çağrısı 13:14
Werder Bremen-Hamburg maç bilgisi! 13:12
Union Berlin-Wolfsburg hangi kanalda? 12:59
Aziz Yıldırım'dan flaş sözler! "F.Bahçe çürümüşlük içinde" 12:58
G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:25
F.Bahçe'nin toplam borcu açıklandı! 12:12
Yıldırım ile Uslu arasında flaş diyalog! 12:09
G.Birliği-G.Saray maçından son notlar! 11:45
Bursa'dan şampiyonluk maçına özel koreografi 11:41
"İnisiyatif rakibimizin eline geçmiş durumda" 11:37