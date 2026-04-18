CANLI | Werder Bremen-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya'nın en büyük rekabetlerinden biri olan Kuzey Derbisi, bu kez ligde kalma mücadelesinin gölgesinde ancak her zamanki tutkusuyla oynanıyor. Ev sahibi Werder Bremen, son haftalarda aldığı üst üste mağlubiyetlerle kendisini bir anda ateş hattının sınırında buldu. Teknik direktör Daniel Thioune yönetimindeki ekip, Weserstadion'un büyülü atmosferinde ezeli rakibini devirerek hem moral bulmak hem de ligdeki konumunu sağlama almak istiyor. Konuk ekip ise yıllar sonra döndüğü Bundesliga'da tutunma çabasını sürdürüyor. 31 puanla rakibinin 3 puan önünde yer alan Hamburg, deplasmanda alacakları bir galibiyetle hem ikili averajda öne geçmeyi hem de Bremen'i alt sıralarda bırakmayı amaçlıyor. Sezonun ilk yarısında Hamburg'da oynanan nefes kesen maçı ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı; Bremen şimdi bu sonucun rövanşını alma peşinde. İşte Werder Bremen-Hamburg maçının detayları!

Werder Bremen-Hamburg MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 30. haftasındaki Werder Bremen-Hamburg maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 16.30'da yapılacak.

Werder Bremen-Hamburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-Hamburg maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Werder Bremen-Hamburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Deman; Bittencourt, Lynen; Grull, Schmid, Agu; Njinmah

Hamburg: Fernandes; Omari, Torunarigha, Elfadli; Mikelbrencis, Gronbaek, Remberg, Balde; Vieira; Konigsdorffer, Philippe