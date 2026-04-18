Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague Women'da sezonun MVP'si Galatasaraylı Dorka Juhasz!

EuroLeague Women'da sezonun MVP'si Galatasaraylı Dorka Juhasz!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP), Galatasaray Çağdaş Faktoringli basketbolcu Dorka Juhasz seçildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 15:24
EuroLeague Women'da sezonun MVP'si Galatasaraylı Dorka Juhasz!

İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonu kapsamında Edificio Pignatelli'de "sezonun en iyileri" için ödül töreni düzenlendi.

Başantrenörler, takım kaptanları, basın mensupları ve taraftarların katıldığı oylama sonucunda sarı-kırmızılı oyuncu Dorka Juhasz, sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi oldu.

Macar basketbolcu, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

Dorka Juhasz, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Şok içindeyim. Çok mutlu oldum. Ödül kazanan herkesi tebrik ediyorum. Takımım olmadan bu noktada olamazdım. Benim için çok değerliler. Hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Fenerbahçe Opet, kulüp mükemmelliyet ödülüne layık görüldü.

Fenerbahçe Kulübünde kadın basketbol ve kadın futbol şubelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, ödülü almasının ardından yaptığı konuşmada, "Takımımız ve başkanımız adına teşekkür etmek istiyorum. Sene başında iyi bir planlama yaptık. Güçlü karakterli, doğru oyuncuları seçtik. Sürekli kazanmayı isteyen bir takım inşa ettik. Bugünkü başarımız, bu yaklaşımımızın bir sonucudur." diye konuştu.

EN İYİ 5'LER AÇIKLANDI

Törende FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın birinci, ikinci ve üçüncü en iyi 5'leri de açıklandı.

Birinci takımda, Julie Allemand, Emma Meesseman, Iliana Rupert (Fenerbahçe Opet), Leila Lacan (Basket Landes) ve Dorka Juhasz (Galatasaray Çağdaş Faktoring) yer aldı.

İkinci takım, Mariam Coulibaly (Spar Girona), Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza), Gabby Williams (Fenerbahçe Opet), Murjanatu Musa (Basket Landes) ve Jessica Shepard (Familia Schio)'dan oluştu.

Üçüncü takımda ise Kaila Charles (Umana Reyer), Juste Jocyte (Spar Girona), Kayla McBride (Fenerbahçe Opet), Helena Pueyo (Casademont Zaragoza) ve Awak Kuier (Galatasaray Çağdaş Faktoring) yer aldı.

ORGANİZASYONDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER ŞU ŞEKİLDE:

- Yılın en iyi defans oyuncusu: Gabby Williams (Fenerbahçe Opet)

- Yılın en iyi genç oyuncusu: Leila Lacan (Basket Landes)

- Yılın koçu: Julie Barennes (Basket Landes)

- Yılın en iyi hamlesi: Marie Johannes (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

- Kulüp mükemmeliyet ödülü: Fenerbahçe Opet

- Miras ödülü: Ann Wauters

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi
Dursun Özbek: Kupa sezonuna girdik
DİĞER
Ebru Gündeş’le yaşadığı aşkla konuşulmuştu…Berke Hürcan şimdi ne yapıyor?
Hürmüz Boğazı yeniden kapandı: İkinci tur görüşmeler iptal | Hamaney: Donanma savaşa hazır
Buruk'tan Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın G.Birliği 11'i
Beşiktaş'ın Samsun kafilesi belli oldu!
