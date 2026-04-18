Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig'in 30. hafta maçında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dün en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kaybıyla şampiyonluk yolunda kritik bir avantaj elde eden Cimbom'un yenilme lüksü yok. Liverpool maçında sakatlanan Osimhen'in de dönüşüyle morali tavan yapan sarı-kırmızılılar, haftaya oynanacak derbi öncesi hata yapmak istemiyor. Gençlerbirliği ise 25 puanla yerleştiği 15. sıradan yükselerek düşme hattından biraz olsun uzaklaşmanın ve 9 maçlık galibiyet özlemini dindirmenin hesabını yapıyor. İşte Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçının detayları!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 14:38 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 14:40
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray, Süper Lig'de son sürat devam eden şampiyonluk yarışında kritik bir mücadeleye çıkacak. Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Eryaman Stayumu'nda karşılaşacak olan Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı puan kaybının ardından şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Anfield'da sakatlanan Osimhen'in kadroya döndüğü müjdesini de paylaşan Cimbom, geçen hafta Kocaelispor karşısında aldığı beraberliğin acısını Ankara deplasmanında çıkarmak niyetinde. Başkent engelini aşarak haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisine moralli girmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı sarı kart sınırında yer alıyor. Gençlerbirliği ise 25 puanla yerleştiği 15. sıradan küme düşme tehlikesini ensesinde hissediyor. 9 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Volkan Demirel'in öğrencileri, taraftarı önünde G.Saray'ı devirerek kendini affettirmenin peşinde. Peki Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı saat kaçta?

Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadele, saat 20.00'de start alacak.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele, Bashiru, Oğulcan, Tongya, Traore, Metehan, Koita

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Lang, Barış Alper

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçını yönetmesi için Batuhan Kolak görevlendirildi. Kolak'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve O. Gökhan Bilir üstlenecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Kritik mücadelenin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. Maçın AVAR koltuğunda ise Murat Altan oturacak.

100. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 99 maçta sarı-kırmızılılar 56, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 175 golüne, Gençlerbirliği 103 golle yanıt verdi.

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 6 farkla üstünlüğü bulunuyor. Başkentteki 49 lig maçında Galatasaray 21, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 70 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 58 golle karşılık verdi.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ayrıntıları

SON 4 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 4 müsabakayı sarı-kırmızılılar 3 puanla kapattı. 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde yapılan maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Rekabette söz konusu müsabakanın ardından 4 maçı da Galatasaray galip tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçından son notlar

BAŞKENT DEPLASMANINDA SORUN YAŞIYOR

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı son 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonuyla başlayan süreçte kırmızı-siyahlılarla deplasmanda yaptığı 8 müsabakada 2 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı detayları

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti. Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.

"Bu ligde adalet herkes için eşit mi?"
Sadettin Saran, Ederson hakkında konuştu!
Ebru Gündeş'le yaşadığı aşkla konuşulmuştu…Berke Hürcan şimdi ne yapıyor?
Hürmüz Boğazı yeniden kapandı: İkinci tur görüşmeler iptal | Hamaney: Donanma savaşa hazır
Dursun Özbek: Kupa sezonuna girdik
Buruk'tan Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın G.Birliği 11'i
