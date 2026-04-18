Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri! "Kupa sezonuna girdik"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri! "Kupa sezonuna girdik"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 14:07 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 14:35
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri! "Kupa sezonuna girdik"

Galatasaray'ın Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Dursun Özbek: "Sözlerime başlamadan önce Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim olaylar nedeniyle derin üzüntü yaşadığımızı ifade etmek isterim. Kahramanmaraş sıklıkla ziyaret ettiğim ve gönül bağımız olan şehir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, değerli ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."

"İKİ KUPALI DİVAN"

Dursun Özbek: "İki kupalı divan yapıyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kupa sezonunu açtık."

"ŞAMPİYONLUĞA SONSUZ İNANIYORUZ"

Dursun Özbek: "Ankara'da maça çıkacağız. Takımın şampiyon olacağına sonsuz inanıyoruz. Ankara'da işitebilecekleri kadar kuvvetli bir alkış istiyorum, duysunlar. Galatasaray, tüm camia olarak onların arkasında. Onlara desteğimizi vermeye devam edeceğiz."

"EN ÇOK KAR EDEN KULÜBÜZ"

Dursun Özbek: "Türkiye'de tek kâr açıklayan kulübüz. İki rakibimizden daha fazla hasılat açıkladık. Bu başarıya ulaşmamızda verdikleri destek için tüm Galatasaray camiasına teşekkür ederim."

"YAYIN GELİRLERİ ÇOK DÜŞÜK"

Dursun Özbek: "Naklen yayın geliri çok düşük. Ayrıca kulübün yeni pazarlara açılması lazım. Bu iki konuda çalışmalarımız devam edecek."

"GALATASARAY'IN DNA'SINDA VAR"

Dursun Özbek: "Şampiyonlukta yol kazaları oldu, hepsinden sağ salim çıktık. Çünkü Galatasaray'ın DNA'sında kazanmak var. Galatasaray'ın gücünü dosta ve düşmana göstermenin tam zamanı. Birlikte yine şampiyon olacağız."

