İkas Eyüpspor Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e karşı deplasmanda geri döndü!

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Küme düşme hattında bulunan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile İkas Eyüpspor kozlarını paylaştı.

Kritik randevuda gülen taraf 2-1'lik skorla konuk takım oldu. İkas Eyüpspor'un galibiyet golleri 39. dakikada Matias Kranevitter (KK) ve 44. dakikada Mateusz Legowski'den geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise 16. dakikada Serginho kaydetti.

Öte yandan İkas Eyüpspor'da Anıl Yaşar 78. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından İkas Eyüpspor 25 puana yükseldi. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 20 puanda kaldı.

İkas Eyüpspor ligin 31. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.