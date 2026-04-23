Real Madrid'de Arda Güler şoku!

Bu sezon Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran milli yıldız Arda Güler'den kötü haber geldi. İspanyol devi, yıldız futbolcunun sağ arka adalesinde zedelenme tespit edildiğini açıkladı.

Eflatun-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) bir kas zedelenmesi teşhis edildi. İyileşme süreci takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.