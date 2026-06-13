Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!
Serhou Guirassy’nin kararını Dünya Kupası’ndan sonra vereceğini açıklamasının ardından Fenerbahçe yönetimi, transferde yönünü değiştirdi. Gineli yıldızın yerine sürpriz bir isim listeye dahil edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:50
BONSERVİS İÇİN 5 MİLYON EURO
Yıldız bir golcü takviyesi yapmayı planlayan sarı- lacivertlilerin listesine Guirassy'den gelen bu haber sonrasında Belçikalı süper star Romelu Lukaku girdi.
Napoli'den ayrılmak isteyen 33 yaşındaki golcü, bir anda listenin ilk sırasına çıkarken, temaslar da kısa süre içerisinde başlayacak.
Aziz Yıldırım ve kurmaylarının hedefi; Lukaku'nun transferini 10 gün içerisinde tamamlamak.
Napoli'ye Lukaku için 5 milyon euro önerme kararı alındı. Oyuncuya da 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 10 milyon euro teklif edilecek.
SERVET ÖDENDİ
Lukaku, Napoli'nin yanı sıra; Chelsea, Manchester United, Roma, Everton ve İnter gibi dev kulüplerin de formasını giydi. Oyuncuya toplamda 370 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
AİLECEK TÜRKİYE'Yİ SEVİYORLAR
Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996-97 sezonunda Gençlerbirliği'nde, kardeşi Jordan Lukaku ise 2023-24 sezonunda Adanaspor'da forma giydi. Ayrıca kuzeni Boli Bolingoli de 2020- 21 sezonunda Başakşehir formasını terletti.
MİLLİ TAKIMA ADVOCAAT ALDI
Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'na ilk kez, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat tarafından davet edildi. İlk milli maçına da Advocaat yönetiminde çıktı.
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