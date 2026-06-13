Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!

Napoli'ye Lukaku için 5 milyon euro önerme kararı alındı. Oyuncuya da 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 10 milyon euro teklif edilecek.

SERVET ÖDENDİ Lukaku, Napoli'nin yanı sıra; Chelsea, Manchester United, Roma, Everton ve İnter gibi dev kulüplerin de formasını giydi. Oyuncuya toplamda 370 milyon euro bonservis bedeli ödendi.