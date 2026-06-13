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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!

Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!

Serhou Guirassy’nin kararını Dünya Kupası’ndan sonra vereceğini açıklamasının ardından Fenerbahçe yönetimi, transferde yönünü değiştirdi. Gineli yıldızın yerine sürpriz bir isim listeye dahil edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!

Seçimden önce 2 santrfor transferi yapacağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu oyuncuların 25 Haziran'a kadar imzayı atacağını vurguladı.

Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!

Görüşülen ve anlaşılan isimler; Vedat Muriqi ile Serhou Guirassy'di. Vedat imza atmak için İstanbul'a birkaç gün içinde gelecek.

Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!

Ancak Guirassy'de beklenmedik bir durum oluştu ve Gineli santrfor, son kararını Dünya Kupası'ndan sonra vereceğini açıkladı. Transferleri 12 gün içinde tamamlamayı hedefleyen F.Bahçe de mecburen rotasını değiştirdi.

Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!

BONSERVİS İÇİN 5 MİLYON EURO

Yıldız bir golcü takviyesi yapmayı planlayan sarı- lacivertlilerin listesine Guirassy'den gelen bu haber sonrasında Belçikalı süper star Romelu Lukaku girdi.

Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!

Napoli'den ayrılmak isteyen 33 yaşındaki golcü, bir anda listenin ilk sırasına çıkarken, temaslar da kısa süre içerisinde başlayacak.

Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!

Aziz Yıldırım ve kurmaylarının hedefi; Lukaku'nun transferini 10 gün içerisinde tamamlamak.

Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!

Napoli'ye Lukaku için 5 milyon euro önerme kararı alındı. Oyuncuya da 2+1 yıllık sözleşme ve senelik 10 milyon euro teklif edilecek.

Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!

SERVET ÖDENDİ

Lukaku, Napoli'nin yanı sıra; Chelsea, Manchester United, Roma, Everton ve İnter gibi dev kulüplerin de formasını giydi. Oyuncuya toplamda 370 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!

AİLECEK TÜRKİYE'Yİ SEVİYORLAR

Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, 1996-97 sezonunda Gençlerbirliği'nde, kardeşi Jordan Lukaku ise 2023-24 sezonunda Adanaspor'da forma giydi. Ayrıca kuzeni Boli Bolingoli de 2020- 21 sezonunda Başakşehir formasını terletti.

Fenerbahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!

MİLLİ TAKIMA ADVOCAAT ALDI

Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'na ilk kez, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat tarafından davet edildi. İlk milli maçına da Advocaat yönetiminde çıktı.

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