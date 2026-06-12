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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım Avustralya maçının hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Takım Avustralya maçının hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu oynayacağı Avustralya maçının hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 03:52
A Milli Takım Avustralya maçının hazırlıklarını tamamladı!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın karşılaşacağı Avustralya müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamladı.

Killarney Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Avustralya maçının taktiği üzerinde duruldu. Sakatlığı düzelen Kenan Yıldız da takımla çalıştı.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti.

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