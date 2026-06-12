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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden!

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Jayden Oosterwolde'ye Serie A'dan ilgi büyüyor. Roma ve Bologna'nın transfer hazırlıklarını tamamladığı belirtilirken, oyuncunun geleceğinde yeni teknik direktörün raporu da belirleyici olacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 10:48
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden!

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, İtalya'dan birçok kulübün ilgisini çekmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden!

Roma'nın ardından Bologna'nın da Hollandalı futbolcuyu transfer listesine aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden!

Yeni sezon öncesinde iki İtalyan ekibinin resmi teklif hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden!

Taraflar arasında görüşmelerin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden!

Oosterwolde'nin geleceğinde gelecek teklifler kadar Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün vereceği rapor da etkili olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden!

25 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla 47 maçta görev yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden!

Bu süreçte takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden!

Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösterilen oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden!

Oosterwolde'nin kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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