FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden!
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Jayden Oosterwolde'ye Serie A'dan ilgi büyüyor. Roma ve Bologna'nın transfer hazırlıklarını tamamladığı belirtilirken, oyuncunun geleceğinde yeni teknik direktörün raporu da belirleyici olacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 10:48
Taraflar arasında görüşmelerin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.
Oosterwolde'nin geleceğinde gelecek teklifler kadar Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün vereceği rapor da etkili olacak.
25 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla 47 maçta görev yaptı.
Bu süreçte takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Güncel piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösterilen oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.
Oosterwolde'nin kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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