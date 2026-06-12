CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin seçim öncesi Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Polonya basını, tecrübeli futbolcunun yeni takımıyla ilgili flaş bir haber yayımladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 23:29
Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonrası başkanlığa seçilen isim Aziz Yıldırım oldu.

Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım, yönetimiyle birlikte mazbatasını aldıktan sonra transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya, ilk hamlesini forvet hattına gerçekleştirdi.

Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

Fenerbahçe, Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

Sarı-lacivertliler, Kosovalı santrforun transferi için İspanyol ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin deneyimli forvetle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

Vedat Muriqi'nin ardından Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile de görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biriyse Robert Lewandowski olmuştu.

Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin seçim öncesi Polonyalı yıldızla anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

Başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım'ın ise yüksek maliyeti sebebiyle deneyimli forvetin transferine soğuk baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

Lewandowski'nin hangi takıma gideceği merak konusu olurken, Polonya basını yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin son gelişmeyi paylaştı.

Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

CHICAGO FIRE İÇİN ABD'YE GİTTİ

Meczyki'de yer alan habere göre; Robert Lewandowski, Chicago Fire ile görüşmek için ABD'ye gitti.

Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

37 yaşındaki futbolcunun MLS ekibinin teklifini ciddi şekilde değerlendirdiği ancak transferi konusunda henüz nihai kararını vermediği aktarıldı.

Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

Chicago Fire'in Lewandowski'yi transfer etmek için oldukça istekli olduğu ancak Lewandowski'nin hala tereddüt ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor

MLS ekibinin tecrübeli forvete bonuslarla birlikte yıllık 20 milyon Euro maaş ödemeye hazır olduğu belirtildi.

G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Can Uzun derken...
Toronto'da kazanan yok!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
HSK’dan 4 bin 608 hâkim ve savcıyı kapsayan dev kararname: İşte il il tüm atamalar
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Elias Jelert gelişmesi!
Oosterwolde'ye Çizme'den 2 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor F.Bahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor 23:29
Bahçeşehir'de Djordjevic dönemi! Bahçeşehir'de Djordjevic dönemi! 22:40
G.Saray'da Elias Jelert gelişmesi! G.Saray'da Elias Jelert gelişmesi! 19:03
Bahçeşehir Koleji'nde Barac ayrılığı! Bahçeşehir Koleji'nde Barac ayrılığı! 19:08
TBF'den Beşiktaş'a para cezası! TBF'den Beşiktaş'a para cezası! 19:10
İşte BKT Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimiz İşte BKT Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimiz 19:13
Daha Eski
Bizim Çocuklar'a meşaleli karşılama! Bizim Çocuklar'a meşaleli karşılama! 11:47
Dünya Kupası'nda ilk rakibimiz Avustralya! Dünya Kupası'nda ilk rakibimiz Avustralya! 11:51
Galatasaray'dan dolandırıcılık uyarısı Galatasaray'dan dolandırıcılık uyarısı 12:19
Kasımpaşa yeni transferini açıkladı! Kasımpaşa yeni transferini açıkladı! 13:30
Beşiktaş'tan hücuma sürpriz hamle! Beşiktaş'tan hücuma sürpriz hamle! 15:35
Kasımpaşa Emirhan Boz transferini açıkladı! Kasımpaşa Emirhan Boz transferini açıkladı! 16:09