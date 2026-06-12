Fenerbahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin seçim öncesi Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Polonya basını, tecrübeli futbolcunun yeni takımıyla ilgili flaş bir haber yayımladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 23:29
Fenerbahçe, Mallorca forması giyen eski golcüsü Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertliler, Kosovalı santrforun transferi için İspanyol ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe'nin deneyimli forvetle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Vedat Muriqi'nin ardından Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile de görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biriyse Robert Lewandowski olmuştu.
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin seçim öncesi Polonyalı yıldızla anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
Başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım'ın ise yüksek maliyeti sebebiyle deneyimli forvetin transferine soğuk baktığı kaydedildi.
Lewandowski'nin hangi takıma gideceği merak konusu olurken, Polonya basını yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin son gelişmeyi paylaştı.
CHICAGO FIRE İÇİN ABD'YE GİTTİ
Meczyki'de yer alan habere göre; Robert Lewandowski, Chicago Fire ile görüşmek için ABD'ye gitti.
37 yaşındaki futbolcunun MLS ekibinin teklifini ciddi şekilde değerlendirdiği ancak transferi konusunda henüz nihai kararını vermediği aktarıldı.
Chicago Fire'in Lewandowski'yi transfer etmek için oldukça istekli olduğu ancak Lewandowski'nin hala tereddüt ettiği kaydedildi.
MLS ekibinin tecrübeli forvete bonuslarla birlikte yıllık 20 milyon Euro maaş ödemeye hazır olduğu belirtildi.
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