Fenerbahçe'den Fofana hamlesi! Transfer gerçekleşirse...
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan eski göz ağrısı Youssouf Fofana için harekete geçme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ile anlaşma sağlanırsa N'Golo Kante ile yolları ayıracak. İşte transferde kritik tarih...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki orta saha için harekat önümüzdeki hafta başlayacak.
Sarı-lacivertliler, hem geçen sezon başında hem de devre arasında Fofana için görüşmeler yapmış ancak transferde mutlu sona ulaşamamıştı.
Hedef; Fransız orta sahayı bu yaz döneminde kadroya katmak.
Fofana'nın transferinin gerçekleşmesi halinde ise Paris FC'nin istediği N'Golo Kante ile yollar ayrılacak.
26 MİLYON EURO'YA GELDİ
Futbola Red Star altyapısında başlayan Youssouf Fofana, ardından Dancy'ye buradan da Strasbourg B takımına geçti.
2 yıl sonra 15 milyon euro'ya Monaco'nun yolunu tutan Fransız oyuncu, 2024 yaz transfer döneminde de 26 milyon euro'ya AC Milan'a gitti.
İTALYANLAR DA DUYURDU
Tutto Mercato, Fenerbahçe'nin Fofana'yı daha önce ikna edemediğini ancak bu kez transferi sonuçlandırabileceğini yazdı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.