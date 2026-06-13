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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Fofana hamlesi! Transfer gerçekleşirse...

Fenerbahçe'den Fofana hamlesi! Transfer gerçekleşirse...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan eski göz ağrısı Youssouf Fofana için harekete geçme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ile anlaşma sağlanırsa N'Golo Kante ile yolları ayıracak. İşte transferde kritik tarih...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den Fofana hamlesi! Transfer gerçekleşirse...

Sarı-lacivertliler, başkan Aziz Yıldırım'ın mazbatayı almasının ardından transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'den Fofana hamlesi! Transfer gerçekleşirse...

Takımın zayıf gözüken bölgelerini güçlendirmek için düğmeye basan yönetim, orta sahaya da bir takviye yapma kararı aldı.

Fenerbahçe'den Fofana hamlesi! Transfer gerçekleşirse...

Hedefteki isim ise; Milan'ın Fransız yıldızı Youssouf Fofana...

Fenerbahçe'den Fofana hamlesi! Transfer gerçekleşirse...

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki orta saha için harekat önümüzdeki hafta başlayacak.

Fenerbahçe'den Fofana hamlesi! Transfer gerçekleşirse...

Sarı-lacivertliler, hem geçen sezon başında hem de devre arasında Fofana için görüşmeler yapmış ancak transferde mutlu sona ulaşamamıştı.

Fenerbahçe'den Fofana hamlesi! Transfer gerçekleşirse...

Hedef; Fransız orta sahayı bu yaz döneminde kadroya katmak.

Fenerbahçe'den Fofana hamlesi! Transfer gerçekleşirse...

Fofana'nın transferinin gerçekleşmesi halinde ise Paris FC'nin istediği N'Golo Kante ile yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'den Fofana hamlesi! Transfer gerçekleşirse...

26 MİLYON EURO'YA GELDİ

Futbola Red Star altyapısında başlayan Youssouf Fofana, ardından Dancy'ye buradan da Strasbourg B takımına geçti.

Fenerbahçe'den Fofana hamlesi! Transfer gerçekleşirse...

2 yıl sonra 15 milyon euro'ya Monaco'nun yolunu tutan Fransız oyuncu, 2024 yaz transfer döneminde de 26 milyon euro'ya AC Milan'a gitti.

Fenerbahçe'den Fofana hamlesi! Transfer gerçekleşirse...

İTALYANLAR DA DUYURDU

Tutto Mercato, Fenerbahçe'nin Fofana'yı daha önce ikna edemediğini ancak bu kez transferi sonuçlandırabileceğini yazdı.

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