Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda sahne alıyor! İşte Montella'nın Avustralya maçı muhtemel 11'i

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası macerasına yarın başlıyor. Bizim Çocuklar, D Grubu ilk maçında TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde BC Place Stadı'nda Avustralya'yla kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası hasretine son veren Milli Takımımız, 24 yıl sonra dev organizasyonda boy gösterecek. Hedefimiz; 19 Temmuz Pazar günü New York'ta MetLife Stadı'nda finali oynayıp kupayı kaldırarak, asrın tarihini yazmak.

KENAN YILDIZ ŞÜPHELİ

Montella da yavaş yavaş Avustralya karşısına çıkacak kadromuzu şekillendiriyor. Sakatlığı tam geçmeyen Kenan Yıldız'ın ise durumu net değil. Avustralya karşılaşmasına yetişememe durumunda formanın Yunus Akgün'ün olacağı öğrenildi. Montella'nın ileri uçta ise kime görev vereceği henüz netleşmedi. İtalyan teknik adamın, santrfor pozisyonu için Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül'den birini tercih etmesi bekleniyor.

MONTELLA İLE 20 ZAFER

A Milli Takımımız, Vincenzo Montella yönetiminde 34'üncü sınavında 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahaya çıkacak. İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 9'u özel 33 karşılaşmaya çıkan milliler, 20 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde 41 gol gördü.

HAZIRIZ BAŞLIYORUZ

24 yıl sonra Dünya Kupası vizesini alan A Milli Takımımız, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'na yarın Avustralya karşılaşmasıyla başlıyor. 19 Temmuz'da New York'taki finali hedeflediğimiz Dünya Kupası'nda, milli futbolcularımız da bu tarihi hedef doğrultusunda Avustralya karşılaşması öncesinde umut dağıttı. Hücum hattındaki yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Uzun yıllar bekledik, hep birlikte. Özlemi dindirmek için, güzel ülkemize mutluluklar yaşatmak için hazırız. Başlıyoruz" sözleriyle kupa ateşini yaktı.

BEKLE BİZİ AVUSTRALYA

Milli Takımımız, Avustralya hazırlıklarına Vancouver'da devam ediyor. Neşeli ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, bir süredir takımdan ayrı hazırlanan Kenan Yıldız da takımla çalışmalarına başladı. Bizim Çocuklar, bugün TSİ 01.00'deki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

FİNAL STADI BC PLACE

Mimari yapısıyla olduğu kadar ev sahipliği yaptığı önemli organizasyonlarla da dikkati çeken 54 bin 500 kişi kapasiteli BC Place Stadı, A Milli Futbol Takımımız'ı ağırlayacak. 2010 Kış Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış törenleri, 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali bu statta yapıldı.

İŞTE AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Souttar, Herrington, Bos, Metcalfe, Irvine, O'Neill, Leckie, Toure

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Yunus (Kenan), Barış, Kerem