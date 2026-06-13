Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede

Sarı-kırmızılılar, 22 Haziran'da başlayacak olan yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Gelecek sezonu da zirvede tamamlayarak üst üste 5. şampiyonluğuna uzanmak isteyen Cimbom'dan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi.