CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede

Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray, ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ocak ayında transferi için büyük uğraşlar verdiği ancak Atletico Madrid'e transfer olan Ademola Lookman'ın kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in, milli takımdan arkadaşı olan 28 yaşındaki futbolcuyla telefonda görüştüğü öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:50
Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede

Süper Lig'de 2025/26 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede

Sarı-kırmızılılar, 22 Haziran'da başlayacak olan yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede

Gelecek sezonu da zirvede tamamlayarak üst üste 5. şampiyonluğuna uzanmak isteyen Cimbom'dan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi.

Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede

Galatasaray, Ademola Lookman için gemileri yaktı.

Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede

6 ay önce gittiği Atletico Madrid'den ayrılacak olan Nijeryalı sol kanat için Victor Osimhen devrede.

Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede

Vatandaşını arayan Osimhen'in, 28 yaşındaki futbolcuya takımı ve İstanbul'u anlattığı belirtildi.

Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede

1.74 boyundaki yıldızın gelmeye çok sıcak baktığı ve "Kulübümle anlaşın" dediği belirtildi.

Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede

Ademola Lookman, geçtiğimiz sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede

Fenerbahçe ise geçtiğimiz ocak ayında Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için büyük uğraşlar vermiş ancak oyuncu Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede

Ademola Lookman, geçtiğimiz sezon Atalanta ve Atletico Madrid formalarıyla çıktığı 43 maçta 12 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede

İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Montella'dan sakatlık açıklaması! Arda, Hakan ve Kenan...
G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Can Uzun derken...
DİĞER
Simge Sağın sevgilisini yere göğe sığdıramadı! "Aradığım ruh eşi bulundu"
HSK’dan 4 bin 608 hâkim ve savcıyı kapsayan dev kararname: İşte il il tüm atamalar
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Guirassy'nin alternatifi bulundu!
G.Saray'dan Aston Villa'nın yıldızına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler Fransa'ya set vermedi! Milliler Fransa'ya set vermedi! 06:21
Montella'dan sakatlık açıklaması! Arda, Hakan ve Kenan... Montella'dan sakatlık açıklaması! Arda, Hakan ve Kenan... 06:18
F.Bahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor F.Bahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor 23:29
Safi'den seçim sonrası ilk açıklama! Safi'den seçim sonrası ilk açıklama! 00:29
"Avustralya cephesinin açıklamaları komik" "Avustralya cephesinin açıklamaları komik" 01:36
Milliler Avustralya maçına hazır! Milliler Avustralya maçına hazır! 02:49
Daha Eski
Kasımpaşa Emirhan Boz transferini açıkladı! Kasımpaşa Emirhan Boz transferini açıkladı! 16:09
Zeynep Sönmez çeyrek finalde veda etti Zeynep Sönmez çeyrek finalde veda etti 18:05
F.Bahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! F.Bahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! 18:27
G.Saray'da Elias Jelert gelişmesi! G.Saray'da Elias Jelert gelişmesi! 19:03
Bahçeşehir Koleji'nde Barac ayrılığı! Bahçeşehir Koleji'nde Barac ayrılığı! 19:08
TBF'den Beşiktaş'a para cezası! TBF'den Beşiktaş'a para cezası! 19:10