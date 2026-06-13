Galatasaray Lookman için gözünü kararttı! Transferde Osimhen devrede
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray, ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ocak ayında transferi için büyük uğraşlar verdiği ancak Atletico Madrid'e transfer olan Ademola Lookman'ın kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in, milli takımdan arkadaşı olan 28 yaşındaki futbolcuyla telefonda görüştüğü öğrenildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 06:50
Galatasaray, Ademola Lookman için gemileri yaktı.
6 ay önce gittiği Atletico Madrid'den ayrılacak olan Nijeryalı sol kanat için Victor Osimhen devrede.
Vatandaşını arayan Osimhen'in, 28 yaşındaki futbolcuya takımı ve İstanbul'u anlattığı belirtildi.
1.74 boyundaki yıldızın gelmeye çok sıcak baktığı ve "Kulübümle anlaşın" dediği belirtildi.
Ademola Lookman, geçtiğimiz sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Fenerbahçe ise geçtiğimiz ocak ayında Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için büyük uğraşlar vermiş ancak oyuncu Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
Ademola Lookman, geçtiğimiz sezon Atalanta ve Atletico Madrid formalarıyla çıktığı 43 maçta 12 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeriyse 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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