Galatasaray'dan Lemina kararı! Yeni sözleşme...
Galatasaray ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Mario Lemina hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcu hakkındaki kararının belli olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 09:43
Bu doğrultuda Galatasaray ile sözleşmesi bitmek üzere olan Mario Lemina hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da yeni sezon kadrosunun planlaması doğrultusunda Mario Lemina'nın geleceği kısa süre içerisinde netleşecek.
Gabonlu oyuncunun opsiyonu konusunda olumlu bir karar verilmesi bekleniyor.
Teknik Direktör Okan Buruk hem stoper hem de orta sahada kullanabildiği 32 yaşındaki oyuncuyu takımda görmek istiyor.
Bu kapsamda Lemina ile kontrat yapılması düşünülüyor.
Transfermarkt verilerine göre Mario Lemina'nın güncel piyasa değeri 4.50 milyon Euro.
Lemina, bu sezon Galatasaray formasını 41 maçta giyerken takımına 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.