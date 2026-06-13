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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Lemina kararı! Yeni sözleşme...

Galatasaray'dan Lemina kararı! Yeni sözleşme...

Galatasaray ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Mario Lemina hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcu hakkındaki kararının belli olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 09:43
Galatasaray'dan Lemina kararı! Yeni sözleşme...

Galatasaray, gelecek sezon üst üste 5. kez şampiyon olmak ve Devler Ligi'nde çeyrek final ve ötesini görebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'dan Lemina kararı! Yeni sözleşme...

Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'dan Lemina kararı! Yeni sözleşme...

Öte yandan Cimbom'da transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Galatasaray'dan Lemina kararı! Yeni sözleşme...

Bu doğrultuda Galatasaray ile sözleşmesi bitmek üzere olan Mario Lemina hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Lemina kararı! Yeni sözleşme...

Galatasaray'da yeni sezon kadrosunun planlaması doğrultusunda Mario Lemina'nın geleceği kısa süre içerisinde netleşecek.

Galatasaray'dan Lemina kararı! Yeni sözleşme...

Gabonlu oyuncunun opsiyonu konusunda olumlu bir karar verilmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Lemina kararı! Yeni sözleşme...

Teknik Direktör Okan Buruk hem stoper hem de orta sahada kullanabildiği 32 yaşındaki oyuncuyu takımda görmek istiyor.

Galatasaray'dan Lemina kararı! Yeni sözleşme...

Bu kapsamda Lemina ile kontrat yapılması düşünülüyor.

Galatasaray'dan Lemina kararı! Yeni sözleşme...

Transfermarkt verilerine göre Mario Lemina'nın güncel piyasa değeri 4.50 milyon Euro.

Galatasaray'dan Lemina kararı! Yeni sözleşme...

Lemina, bu sezon Galatasaray formasını 41 maçta giyerken takımına 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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