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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın genç yıldızına Avrupa'nın 3 büyük liginden talip! Cimbom'un transfer kararı...

Galatasaray'ın genç yıldızına Avrupa'nın 3 büyük liginden talip! Cimbom'un transfer kararı...

Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Ünyay hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Ünyay'a Avrupa'nın 3 büyük liginden talipler olduğu öğrenilirken sarı-kırmızılıların transfer kararı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 09:56
Galatasaray'ın genç yıldızına Avrupa'nın 3 büyük liginden talip! Cimbom'un transfer kararı...

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'ın genç yıldızına Avrupa'nın 3 büyük liginden talip! Cimbom'un transfer kararı...

Sarı-kırmızılılar, üst üste 5. kez şampiyon olmak ve Devler Ligi'nde çeyrek final ve ötesini görebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'ın genç yıldızına Avrupa'nın 3 büyük liginden talip! Cimbom'un transfer kararı...

Öte yandan Cimbom'da transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Galatasaray'ın genç yıldızına Avrupa'nın 3 büyük liginden talip! Cimbom'un transfer kararı...

Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Ünyay, Avrupa takımlarının radarına girmeye başladı.

Galatasaray'ın genç yıldızına Avrupa'nın 3 büyük liginden talip! Cimbom'un transfer kararı...

La Liga, Serie A ve Bundesliga ekiplerinin yakından takip ettiği 19 yaşındaki stoper için menajerler aracılığıyla kulübe ulaşan teklifler olmasına karşın yönetim satışa yanaşmıyor.

Galatasaray'ın genç yıldızına Avrupa'nın 3 büyük liginden talip! Cimbom'un transfer kararı...

Sadece sonraki satıştan pay eşliğinde yüksek bir teklif gelirse yönetim değerlendirmeye alacak.

Galatasaray'ın genç yıldızına Avrupa'nın 3 büyük liginden talip! Cimbom'un transfer kararı...

Transfermarkt verilerine göre Arda Ünyay'ın güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.

Galatasaray'ın genç yıldızına Avrupa'nın 3 büyük liginden talip! Cimbom'un transfer kararı...

Ünyay'ın Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın genç yıldızına Avrupa'nın 3 büyük liginden talip! Cimbom'un transfer kararı...

19 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayı 11 maçta giydi.

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