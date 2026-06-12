Galatasaray'ın genç yıldızına Avrupa'nın 3 büyük liginden talip! Cimbom'un transfer kararı...
Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Ünyay hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Ünyay'a Avrupa'nın 3 büyük liginden talipler olduğu öğrenilirken sarı-kırmızılıların transfer kararı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 09:56
Galatasaray'ın genç yıldızı Arda Ünyay, Avrupa takımlarının radarına girmeye başladı.
La Liga, Serie A ve Bundesliga ekiplerinin yakından takip ettiği 19 yaşındaki stoper için menajerler aracılığıyla kulübe ulaşan teklifler olmasına karşın yönetim satışa yanaşmıyor.
Sadece sonraki satıştan pay eşliğinde yüksek bir teklif gelirse yönetim değerlendirmeye alacak.
Transfermarkt verilerine göre Arda Ünyay'ın güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.
Ünyay'ın Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
19 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayı 11 maçta giydi.
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