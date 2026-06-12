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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş gelişme! Elias Jelert...

Galatasaray'da flaş gelişme! Elias Jelert...

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve sezon başında Southampton'a kiralık olarak transfer edilen Elias Jelert ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibi, Jelert hakkında verdiği kararı resmen açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 19:03
Galatasaray'da flaş gelişme! Elias Jelert...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması hakkında çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Elias Jelert...

Sarı-kırmızılılarda takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra mevcut oyuncuların geleceği de netleşmeye başlıyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Elias Jelert...

Bu doğrultuda, geçtiğimiz sezonu yurt dışında kiralık olarak geçiren isimlerden biriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Elias Jelert...

İngiltere'de forma giyen Danimarkalı futbolcunun geleceği konusunda beklenen karar açıklandı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Elias Jelert...

Southampton, Galatasaray'dan kiraladığı Elias Jelert ile yola devam etmeme kararı aldı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Elias Jelert...

İngiliz kulübünün yaptığı resmi açıklamada, kiralık sözleşmesi sona eren Jelert'in takımdan ayrılacağı duyuruldu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Elias Jelert...

Bonservisi Galatasaray'da bulunan 23 yaşındaki sağ bek, sarı-kırmızılı ekibe geri döndü.

Galatasaray'da flaş gelişme! Elias Jelert...

Southampton, ayrılık açıklamasında oyuncuya teşekkür ederek kariyerinin devamında başarılar diledi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Elias Jelert...

Jelert'in yeni sezondaki durumunun Galatasaray teknik heyetinin vereceği rapor doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Elias Jelert...

Piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Danimarkalı sağ bekin Galatasaray ile sözleşmesi 2029'a kadar devam edecek.

Galatasaray'da flaş gelişme! Elias Jelert...

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