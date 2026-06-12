Galatasaray'da flaş gelişme! Elias Jelert...

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve sezon başında Southampton'a kiralık olarak transfer edilen Elias Jelert ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibi, Jelert hakkında verdiği kararı resmen açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 19:03
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması hakkında çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra mevcut oyuncuların geleceği de netleşmeye başlıyor.
Bu doğrultuda, geçtiğimiz sezonu yurt dışında kiralık olarak geçiren isimlerden biriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İngiltere'de forma giyen Danimarkalı futbolcunun geleceği konusunda beklenen karar açıklandı.
Southampton, Galatasaray'dan kiraladığı Elias Jelert ile yola devam etmeme kararı aldı.
İngiliz kulübünün yaptığı resmi açıklamada, kiralık sözleşmesi sona eren Jelert'in takımdan ayrılacağı duyuruldu.
Bonservisi Galatasaray'da bulunan 23 yaşındaki sağ bek, sarı-kırmızılı ekibe geri döndü.
Southampton, ayrılık açıklamasında oyuncuya teşekkür ederek kariyerinin devamında başarılar diledi.
Jelert'in yeni sezondaki durumunun Galatasaray teknik heyetinin vereceği rapor doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.
Piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Danimarkalı sağ bekin Galatasaray ile sözleşmesi 2029'a kadar devam edecek.