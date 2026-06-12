Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş transfer hamlesi! Mason Greenwood...

Sarı-lacivertlilerin Muriqi için İspanyol ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve Kosovalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Mason Greenwood olmuştu.