Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş transfer hamlesi! Mason Greenwood...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood ile anlaşmış ancak seçimi kaybetmesi sonrası transfer iptal olmuştu. Sarı-lacivertlilerde seçimi kazanarak 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 18:27
Sarı-lacivertlilerin Muriqi için İspanyol ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve Kosovalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Mason Greenwood olmuştu.
Sarı-lacivertlilerde başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi İngiliz yıldızla anlaşma sağladığını açıklamıştı.
Ancak Safi'nin seçimi kaybetmesi sonrası 24 yaşındaki futbolcunun transferi iptal oldu.
Fenerbahçe'de 8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'dan Greenwood transferiyle ilgili flaş bir hamle geldi.
GREENWOOD'A İLGİ SÜRÜYOR
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, sarı-lacivertlilerin Mason Greenwood'a olan ilgisinin devam ettiğini açıkladı.
Tavolieri, Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma'nın da 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini yazdı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.