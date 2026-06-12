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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş transfer hamlesi! Mason Greenwood...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş transfer hamlesi! Mason Greenwood...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood ile anlaşmış ancak seçimi kaybetmesi sonrası transfer iptal olmuştu. Sarı-lacivertlilerde seçimi kazanarak 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 18:27
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş transfer hamlesi! Mason Greenwood...

Fenerbahçe'de merakla beklenen başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, yönetim kuruluyla birlikte mazbatalarını almalarının ardından transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş transfer hamlesi! Mason Greenwood...

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertliler, ilk transferini forvet hattına yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş transfer hamlesi! Mason Greenwood...

Fenerbahçe, Mallorca forması giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş transfer hamlesi! Mason Greenwood...

Sarı-lacivertlilerin Muriqi için İspanyol ekibine 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve Kosovalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş transfer hamlesi! Mason Greenwood...

Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Mason Greenwood olmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş transfer hamlesi! Mason Greenwood...

Sarı-lacivertlilerde başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi İngiliz yıldızla anlaşma sağladığını açıklamıştı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş transfer hamlesi! Mason Greenwood...

Ancak Safi'nin seçimi kaybetmesi sonrası 24 yaşındaki futbolcunun transferi iptal oldu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş transfer hamlesi! Mason Greenwood...

Fenerbahçe'de 8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'dan Greenwood transferiyle ilgili flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan flaş transfer hamlesi! Mason Greenwood...

GREENWOOD'A İLGİ SÜRÜYOR

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, sarı-lacivertlilerin Mason Greenwood'a olan ilgisinin devam ettiğini açıkladı.

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