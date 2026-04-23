Ziraat Türkiye Kupası
Rayo Vallecano-Espanyol maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Espanyol maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga’da 35 puanla 16. sırada yer alan Rayo Vallecano, 38 puanla 12. basamakta bulunan RCD Espanyol’u konuk ediyor. Puan tablosunda birbirine yakın görünen iki ekipten Rayo, özellikle iç sahadaki son 5 maçlık yenilmezlik serisine güveniyor. Konuk ekip Espanyol ise ligde tam 14 maçtır galibiyet yüzü göremediği korkunç bir seriyi Vallecas deplasmanında kırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Rayo Vallecano - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 13:42
Rayo Vallecano-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya'da sezonun son 6 haftasına girilirken Rayo Vallecano, ligde kalma korkusundan büyük ölçüde sıyrılmış durumda ancak taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Inigo Perez'in öğrencileri, Vallecas'ta oynadıkları son 5 maçın 3'ünü kazanarak evini adeta bir kaleye dönüştürdü. Rayo, sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 kaybettiği rakibinden rövanşı alarak ilk 10 hedefine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Konuk ekip Espanyol ise tam anlamıyla bir krizin eşiğinde. Sezona iyi başlamalarına rağmen son 14 lig maçında galibiyet alamayan Katalan ekibi, bu alanda ligin en kötü serisine sahip. 38 puanla şimdilik güvenli bölgede olsalar da, savunmadaki büyük açıkla teknik direktör Manolo Gonzalez'i zor durumda bırakıyor. İşte Rayo Vallecano-Espanyol maçının detayları!

Rayo Vallecano-Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 32. haftasındaki kritik Rayo Vallecano-Espanyol mücadelesi 23 Nisan Perşembe günü oynanacak. Kritik karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.00'de yapılacak.

Rayo Vallecano-Espanyol MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano-Espanyol maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Rayo Vallecano-Espanyol MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Vertrouwd, Ciss, Espino; Valentin, Lopez; Akhomach, Palazon, Chavarria; De Frutos

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Exposito, Lozano; Ngonge, Terrats, Dolan; Fernandez

