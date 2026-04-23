Ziraat Türkiye Kupası
Levante-Sevilla maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Levante-Sevilla maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da 29 puanla 19. sırada yer alan Levante, 34 puanla 17. basamakta bulunan Sevilla’yı konuk ediyor. Ligin son yedi haftasına girilirken Levante, sahasında kazanarak düşme hattıyla arasındaki puan farkını eritmek ve mucizevi bir kurtuluş başlatmak istiyor. Sevilla ise geçtiğimiz hafta Atletico Madrid karşısında aldığı sürpriz galibiyetin moraliyle, bu zorlu deplasmandan puanla dönerek alt sıralarla bağını koparmayı hedefliyor. Peki, Levante - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 13:17
Levante-Sevilla maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Levante-Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya'da küme düşme mücadelesi kızışırken Levante, son dönemdeki dirençli futboluyla dikkat çekiyor. Son altı maçında sadece bir kez mağlup olan ve geçtiğimiz hafta Getafe'yi 1-0 yenerek moral bulan ev sahibi, özellikle iç sahadaki son iki maçını kazanmanın özgüveniyle sahaya çıkıyor. Levante, sezonun ilk yarısında Sevilla'yı deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı; bugün de benzer bir dominasyonla taraftarını sevindirmek niyetinde. Konuk ekip Sevilla için ise bu sezon adeta bir kabus gibi geçiyor. Köklü kulüp, 34 puanla düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer alarak tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Atletico Madrid galibiyetiyle nefes alan Sevilla, deplasman karnesindeki zayıflığı bu maçla kırmayı amaçlıyor. İşte Levante-Sevilla maçının detayları!

LEVANTE-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 32. haftasındaki kritik Levante-Sevilla mücadelesi 23 Nisan Perşembe günü oynanacak. Kritik karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 20.00'de yapılacak.

LEVANTE-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEVANTE-SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Sanchez; Tunde, Martinez; Raghouber, Olasagasti; Espi, Romero

Sevilla: Vlachodimos; Oso, Salas, Castrin, Sanchez; Bueno, Gudelj, Agoume, Vargas; Adams, Romero

